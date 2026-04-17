Corinthians é punido pelo STJD após clássico com o Palmeiras

STJD aplica sanções por expulsões, declarações e tumulto na Neo Química Arena

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcos Ribolli

Multa e perda de mando atingem clube após julgamento da 3ª Comissão

Corinthians foi punido nesta sexta-feira pelo STJD após os incidentes no clássico contra o Palmeiras na Neo Química Arena. O clube perdeu um mando de campo e recebeu multa total de R$ 112 mil por diferentes ocorrências registradas na partida. Entre os jogadores, Hugo Souza foi suspenso por duas partidas por críticas à arbitragem em entrevista pós-jogo, Matheuzinho recebeu quatro jogos de suspensão por agressão a adversário e André pegou uma partida por gesto obsceno durante o Dérbi.

O tribunal também analisou e puniu episódios como invasão de drone, atraso no reinício do jogo e confusão generalizada após o apito final. O Corinthians ainda foi responsabilizado por injúria racial praticada por um torcedor contra Carlos Miguel, o que pesou na decisão. Breno Bidon e o preparador de goleiros foram absolvidos das acusações relacionadas ao tumulto na zona mista. O clube pode tentar efeito suspensivo para liberar atletas em jogos do Brasileirão.


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