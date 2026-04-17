APARECIDA DO TABOADO: Unidades Escolares celebram o Dia Nacional do Livro com incentivo à leitura infantil

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As unidades escolares do município de Aparecida do Taboado promoveram, ao longo da semana, uma série de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 18 de abril. A data é dedicada à valorização da literatura infantil brasileira e marca o nascimento do escritor Monteiro Lobato, considerado um dos maiores nomes do gênero no país.

Nascido em 1882, Monteiro Lobato é reconhecido como o “pai da literatura infantil brasileira”, sendo autor de diversas obras que atravessaram gerações e continuam despertando o interesse das crianças pela leitura. Embora tenha produzido textos para diferentes públicos, foi na literatura infantil que consolidou seu legado.

Em alusão à data, as escolas João Luiz Pereira, João Alves Lara, Professor Jesus José de Souza e João Chama, além dos Centros de Educação Infantil Adalberton Rodrigues de Almeida, São Jerônimo, Ana Maria do Nascimento, Rosália Queiroz Oliveira e Adelice Bernardes de Melo, desenvolveram atividades especiais voltadas aos alunos.

Durante as celebrações, os estudantes participaram de momentos de leitura, ouviram histórias clássicas de Monteiro Lobato e se envolveram em ações que estimularam o contato com os livros desde a infância. As iniciativas reforçam a importância do hábito da leitura no processo de aprendizagem e no desenvolvimento da imaginação, criatividade e senso crítico das crianças.

As atividades também destacaram o papel da escola na formação de leitores, valorizando a literatura como ferramenta essencial na educação e na construção do conhecimento.

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