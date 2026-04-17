Deodápolis recebe veículo e novo recurso de Coronel David para ampliar atendimentos na Saúde

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

A população de Deodápolis passa a contar com mais estrutura na área da Saúde. O município recebeu um veículo zero quilômetro adquirido por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Coronel David (PL), ampliando o transporte seguro de pacientes e o acesso aos serviços médicos.

O prefeito Jean da Saúde (PSDB) destacou a importância da parceria e o impacto direto do investimento na vida da população. Segundo ele, o recurso de R$ 100 mil foi transformado em um veículo que já está sendo utilizado para garantir mais conforto e segurança no deslocamento de pacientes, especialmente para atendimentos em cidades como Dourados, Três Lagoas e Campo Grande.

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Além do veículo, o deputado entregou o cheque simbólico de R$ 50 mil, resultando em mais recurso ao município, voltado para o custeio da saúde. O investimento permitirá reforçar o funcionamento dos serviços, garantindo melhores condições de atendimento e manutenção das atividades da rede pública.

Durante a entrega, Coronel David ressaltou que o investimento vai além da aquisição de um bem material. “Isso representa dignidade, respeito e presença do poder público na vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam”, afirmou.

Participou do ato o secretário Municipal de Saúde de Deodápolis, Giovani Bareli, reforçando o alinhamento entre o mandato parlamentar e a administração local, por resultados práticos que se traduzem em atendimento mais ágil, estrutura ampliada e melhores condições para a população.

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