Aeroporto de Campo Grande ainda não exibe nome oficial, aponta Paulo Duarte

Durante sessão ordinária no plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Paulo Duarte (PSDB) apresentou indicação solicitando à AENA Brasil a instalação de placa com a denominação oficial do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O terminal foi oficialmente nomeado como “Aeroporto Internacional Ueze Elias Zahran” por meio da Lei Federal nº 14.224, de 18 de outubro de 2021, de autoria do senador Nelsinho Trad. No entanto, até o momento, não há qualquer identificação visível com a nova denominação no local.

Na justificativa, o parlamentar destacou que a homenagem reconhece a trajetória do empresário Ueze Elias Zahran, que teve atuação marcante em diversos setores e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.