Aeroporto de Campo Grande ainda não exibe nome oficial, aponta Paulo Duarte

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Durante sessão ordinária no plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Paulo Duarte (PSDB) apresentou indicação solicitando à AENA Brasil a instalação de placa com a denominação oficial do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O terminal foi oficialmente nomeado como “Aeroporto Internacional Ueze Elias Zahran” por meio da Lei Federal nº 14.224, de 18 de outubro de 2021, de autoria do senador Nelsinho Trad. No entanto, até o momento, não há qualquer identificação visível com a nova denominação no local.

Na justificativa, o parlamentar destacou que a homenagem reconhece a trajetória do empresário Ueze Elias Zahran, que teve atuação marcante em diversos setores e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Coronel David solicita recuperação urgente da MS-340 em Bandeirantes

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) encaminhou indicação ao governador Eduardo Riedel (PP), bem como ao secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, solicitando...
Leia mais

Prefeitura lança novo material turístico na Expogrande

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande lançou, nesta quinta-feira (16), durante a Expogrande 2026, um novo e robusto conjunto de materiais promocionais voltados à divulgação do turismo...
Leia mais

Articulação política garante asfalto total em Lagoa Bonita, em Deodápolis

Milton - 0
Pavimentação promete mais mobilidade e qualidade de vida à população A articulação entre lideranças políticas viabilizou a pavimentação de 100% das vias do distrito de...
Leia mais

Assistência social discute correção de distorções na carreira em reunião com o governo

ANELISE PEREIRA - 0
A correção de distorções nas promoções da carreira da assistência social entrou na pauta de reunião realizada nesta terça-feira (14) com o governo do...
Leia mais