Comercial confirma amistoso em Terenos e acelera preparação para a Segundona

Equipe colorada enfrenta selecionado de Terenos no dia 13

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Misto de Três Lagoas ainda não definiu novo treinador

Esporte Clube Comercial confirmou a realização de um amistoso no dia 13 em Terenos, no Estádio Isaac Cardoso Filho, às 15h, como parte da preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Segunda Divisão. O confronto será contra um selecionado local e integra o planejamento da comissão técnica visando ritmo de jogo antes da estreia oficial. A equipe estreia no dia 20 contra o Aquidauanense, no Estádio Noroeste, e segue em fase intensa de ajustes físicos e táticos.

A diretoria ainda trabalha para viabilizar mais um amistoso antes do início da competição estadual. Nos últimos dias, o elenco tem passado por forte carga de treinos físicos sob comando do preparador Elison Bolão. A expectativa é que o grupo seja entregue integralmente à comissão técnica nas próximas semanas para a fase final de ajustes. Entre as novidades, o meio-campista Bruninho, ex-Costa Rica, já treina com o elenco e pode estrear em breve com a camisa colorada. O técnico Matheus Sabatine segue avaliando opções para definição do time titular. O amistoso em Terenos é visto como mais uma oportunidade de observação do grupo. A preparação segue em ritmo crescente com foco total na competição estadual.

Enquanto isso, o Misto Esporte Clube ainda não oficializou o novo treinador após a saída de Oliveira e mantém indefinição no comando técnico para a sequência da preparação da Segundona. Mesmo sem definição, o elenco segue treinando normalmente com foco na parte física no Estádio Madrugadão em Três Lagoas. A equipe se prepara para a estreia na competição diante do Taveirópolis, em Campo Grande, na rodada de abertura do campeonato estadual.

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