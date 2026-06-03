Seleção da super quarta movimenta agência da Funsat 

A quarta-feira (3) foi de entrevistas e encaminhamentos na Funsat (Fundação Social do Trabalho) com mais uma edição do Emprega CG – Super Quarta. A ação reuniu candidatos e recrutadores do Atacadão para seleção imediata de profissionais interessados em vagas de operador de caixa, repositor de mercadorias, operador de loja, açougueiro e auxiliar de depósito.

As oportunidades ofereciam salários entre um salário mínimo e R$ 2,5 mil, além de benefícios. Durante o evento, os participantes também puderam consultar as 1.432 vagas disponíveis no painel regular da Fundação, distribuídas em 126 profissões e anunciadas por 154 empresas.

Quem aproveitou a oportunidade foi Ana Paula Pereira da Silva, de 42 anos, moradora do Aero Rancho. “Gostei da Super Quarta e vim para sair bem encaminhada a um emprego. Soube do evento por meio de um aplicativo especializado e das redes sociais. Por ser do setor supermercadista, sei da urgência em contratações, ainda se a pessoa já tiver experiência na área. Ótima iniciativa da Funsat em fazer essa seleção”, disse a candidata, que há dois meses tenta voltar a um registro formal e fez a entrevista para operadora de loja.

Em busca de uma vaga de repositor, Marlon Garcia Nogueira, de 21 anos, saiu do Jardim Tijuca para participar da seleção. “Preferi concorrer na função que já trabalhei, inclusive para um concorrente do anunciante. Acredito que estar pronto pode ser decisivo para me chamarem e eu conseguir de novo um emprego”, relatou o candidato, que deixou o último posto de trabalho há quatro semanas.

Analista de Recursos Humanos da ação, Larissa Rodrigues Fernandes destacou a parceria com a Fundação. “É uma parceria que agrega muito, pois oferece um serviço gratuito de intermediação de mão de obra, facilitando o acesso a profissionais e que auxilia na divulgação das vagas. Certamente, dinamiza o nosso processo de triagem de candidatos e contribui para uma captação mais ágil e efetiva”, pontuou.

Próxima edição já tem data marcada

O Emprega CG retorna no dia 17 de junho, no Polo Moreninhas Funsat, com um mutirão que ofertará 500 vagas para a região do Anhanduizinho.

As oportunidades serão para operador de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de depósito, fiscal de prevenção de perdas, balconista de farmácia, perfumista e consultor de vendas. As remunerações variam de um salário mínimo a R$ 3 mil.

A Funsat retoma os atendimentos ao público na segunda-feira (8), a partir das 7h, após o ponto facultativo previsto pelo Decreto Municipal nº 16.469/2025.