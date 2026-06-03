Ladário abre inscrições para Concurso de Andores do São João 2026 com premiação de até R$ 3 mil

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Tradição centenária valoriza a fé, a criatividade e a participação popular durante uma das maiores manifestações culturais de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura de Ladário, por meio da Fundação Municipal de Cultura, abriu as inscrições para o Concurso de Andores do São João de Ladário 2026, uma das atrações mais tradicionais e aguardadas da festa que celebra a cultura, a religiosidade e a identidade do povo pantaneiro.

O concurso busca valorizar o empenho, a criatividade e a dedicação dos participantes na confecção dos andores, símbolos marcantes do tradicional Banho de São João e importantes expressões da cultura popular ladarense.

As inscrições devem ser feitas somente de forma presencial, diretamente na Fundação Municipal de Cultura de Ladário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Além de incentivar a preservação das tradições culturais e religiosas, a competição também vai premiar os andores que mais se destacarem pela beleza, originalidade e respeito aos elementos tradicionais da festividade.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

• 1º lugar: R$ 3.000,00
• 2º lugar: R$ 2.000,00
• 3º lugar: R$ 1.000,00

O Concurso de Andores integra a programação oficial do São João de Ladário, festa que todos os anos atrai moradores e visitantes de várias regiões do Estado, mantendo viva uma das mais importantes manifestações culturais de Mato Grosso do Sul.

A realização conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), fortalecendo ações de valorização do patrimônio cultural e das tradições populares da região pantaneira.

Com expectativa de grande participação da comunidade, o São João de Ladário 2026 promete reunir fé, devoção, arte e cultura, reafirmando a importância de preservar tradições que atravessam gerações e fazem da festa uma referência no calendário cultural sul-mato-grossense.

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