By Bianchi inaugura nova era da elegância artesanal em Campo Grande

Jhoseff Bulhões
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Fundada pela estudante de Medicina Leticia Bianchi e pelo estudante de Direito Luiz Gustavo, a marca surgiu a partir do desejo de criar algo que fosse além de um acessório: peças que transmitissem exclusividade, sofisticação e confiança para mulheres que desejam se destacar em momentos especiais.

Especializada em bolsas handmade, feitas cuidadosamente à mão, a By Bianchi traz o conceito de alto luxo artesanal, com atenção minuciosa a cada detalhe. Cada criação carrega personalidade própria, transformando-se em uma peça exclusiva, pensada para acompanhar mulheres em ocasiões marcantes — seja uma formatura, um aniversário, um casamento ou qualquer evento em que o objetivo seja chegar com presença, elegância e autenticidade.

Mais do que vender bolsas, a By Bianchi busca proporcionar uma experiência: fazer com que cada cliente se sinta ainda mais confiante, sofisticada e impossível de passar despercebida.

Além do catálogo disponível em nosso site, bybianchistore.com, também trabalhamos com peças exclusivas e personalizadas, desenvolvidas de acordo com o estilo e a ocasião de cada cliente, tornando cada criação única.

A By Bianchi nasce com a proposta de valorizar a exclusividade, o artesanal e o luxo contemporâneo  transformando detalhes em identidade e bolsas em verdadeiras joias para serem carregadas.

Entre para a era By Bianchi.

Instagram: bybianchi.co

Um novo conceito chega à nossa Capital Morena, trazendo originalidade e requinte para quem valoriza exclusividade. A proposta é oferecer criações marcantes, desenvolvidas para transformar cada produção em algo ainda mais especial e elevar a experiência de quem busca elegância com identidade própria.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br

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