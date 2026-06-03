Quadrilha do “falso frete” é desarticulada em MS

Ação rápida da DEFURV recupera veículo e prende dois envolvidos em crime organizado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Crime envolveu sequestro de caminhoneiros e transporte do veículo até a fronteira

A quadrilha especializada em roubos de caminhões na modalidade “falso frete” foi desarticulada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul durante uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos. A ação foi conduzida pela DEFURV com apoio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, após o crime registrado na BR-262, onde um casal de caminhoneiros foi rendido e mantido em cárcere sob ameaça de arma de fogo.

O grupo utilizou um contato telefônico falso para simular um serviço de frete e atrair as vítimas até uma área rural do município. Após diligências rápidas, os investigadores localizaram e prenderam os envolvidos em Campo Grande, além de apreenderem um veículo utilizado no apoio à ação criminosa. As investigações apontam que o caminhão roubado foi levado até a região de fronteira com a Bolívia. Os suspeitos confessaram participação no crime e novas diligências seguem para identificar outros integrantes da organização.

A Polícia Civil destacou a atuação integrada e a resposta imediata no combate a crimes patrimoniais no Estado.

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