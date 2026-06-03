Dia Mundial da Bicicleta: investimentos de Soraya Thronicke fortalecem mobilidade urbana, saúde pública e sustentabilidade em MS

Neste 3 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial da Bicicleta, a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) destaca investimentos voltados à promoção da mobilidade sustentável, da saúde pública e à valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em Mato Grosso do Sul.

Entre os recursos destinados pela parlamentar está uma emenda de R$ 1,25 milhão para a ampliação da ciclovia do Bairro Moreninhas, em Campo Grande. A obra que contemplou o trecho que liga a Avenida Gury Marques à Rua Buenópolis e teve como objetivo ampliar a segurança viária, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e contribuir para uma cidade mais acessível e sustentável.

Além de oferecer mais segurança para ciclistas e pedestres, a ampliação da ciclovia contribui para a redução do trânsito e da emissão de poluentes, além de incentivar a prática de atividades físicas. Inaugurada em 2024, a estrutura atende a uma demanda importante da população da região e reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura que garantam deslocamentos mais seguros e eficientes para quem utiliza a bicicleta diariamente, seja para trabalhar, estudar ou lazer.

“Investir em infraestrutura cicloviária é promover mobilidade urbana com mais segurança, qualidade de vida e sustentabilidade. As ciclovias ampliam as opções de deslocamento da população e contribuem para cidades mais inclusivas e preparadas para o futuro. Essa é uma demanda importante da população, que precisa ser ouvida e atendida por meio de políticas públicas e investimentos que melhorem a vida das pessoas”, afirma a senadora Soraya Thronicke.

Bicicletas elétricas para agentes de saúde e de combate às endemias

Outra iniciativa apoiada pela senadora é a destinação de recursos para a aquisição de bicicletas elétricas destinadas aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. A medida busca fortalecer o atendimento à população e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diretamente nas comunidades.

Ao todo, já foram destinados cerca de R$ 1,8 milhão para a aquisição de mais de 290 bicicletas nos municípios de Jardim, Itaporã, Porto Murtinho e Sidrolândia. Esta última deverá receber, em breve, 150 bicicletas para atender os profissionais da cidade. Outro município que também será beneficiado é Sonora, que já recebeu os recursos e está em processo de aquisição dos equipamentos.

Segundo Soraya Thronicke, a meta é ampliar gradativamente a iniciativa para contemplar todos os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do estado.

“Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias desempenham um papel fundamental na atenção básica e na prevenção de doenças. Garantir melhores condições para o exercício desse trabalho significa fortalecer os serviços prestados à população e ampliar o alcance das ações de saúde nos municípios”, destaca a senadora.

As bicicletas permitem que os agentes realizem visitas domiciliares com mais agilidade, ampliem a cobertura das ações de prevenção e promoção da saúde e alcancem áreas de difícil acesso de forma mais eficiente. A iniciativa também reduz custos de deslocamento e incentiva um modelo de transporte sustentável, alinhado à preservação ambiental e à melhoria da qualidade de vida.

Neste Dia Mundial da Bicicleta, os investimentos reforçam a importância de iniciativas que unem mobilidade, saúde e sustentabilidade, gerando benefícios diretos para a população e contribuindo para o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses.