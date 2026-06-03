Haxixe avaliado em R$ 500 mil é apreendido na MS-156

Mala com haxixe foi encontrada às margens da rodovia após perseguição policial.

O DOF apreendeu , nesta segunda-feira (1º) quase 10 Kg de haxixe do tipo Dry na MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai. A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial, quando os agentes perceberam que o condutor de um veículo realizou uma manobra de retorno ao notar a presença da fiscalização e fugiu em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, os policiais observaram que um objeto foi lançado para fora do automóvel. Apesar das buscas, o veículo não foi localizado. Ao retornarem ao ponto onde o material havia sido descartado, os militares encontraram uma mala abandonada às margens da estrada. Dentro da bagagem estavam os tabletes da droga. O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

Segundo estimativas das autoridades, a apreensão causou prejuízo aproximado de R$ 500 mil ao crime organizado. A ação faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, desenvolvido em parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF também reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300, com garantia de sigilo.