Haxixe avaliado em R$ 500 mil é apreendido na MS-156

Droga abandonada em fuga causa prejuízo de R$ 500 mil ao crime

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Mala com haxixe foi encontrada às margens da rodovia após perseguição policial.

O DOF apreendeu , nesta segunda-feira (1º) quase 10 Kg de haxixe do tipo Dry na MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai. A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial, quando os agentes perceberam que o condutor de um veículo realizou uma manobra de retorno ao notar a presença da fiscalização e fugiu em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, os policiais observaram que um objeto foi lançado para fora do automóvel. Apesar das buscas, o veículo não foi localizado. Ao retornarem ao ponto onde o material havia sido descartado, os militares encontraram uma mala abandonada às margens da estrada. Dentro da bagagem estavam os tabletes da droga. O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

Segundo estimativas das autoridades, a apreensão causou prejuízo aproximado de R$ 500 mil ao crime organizado. A ação faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, desenvolvido em parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF também reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300, com garantia de sigilo.

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