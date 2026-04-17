Com recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke, Sonora recebe primeira UTI Neonatal móvel

O município de Sonora deu um passo importante no fortalecimento da rede pública de saúde com a chegada da primeira UTI Neonatal destinada ao transporte de pacientes. O veículo foi entregue ao Hospital Dr. Rachid Saldanha Derzi e vai garantir mais segurança e agilidade no atendimento, especialmente para recém-nascidos que necessitam de transferência para unidades de maior complexidade.

Localizada acerca de 367 quilômetros de Campo Grande, Sonora enfrenta desafios logísticos que tornam o tempo de deslocamento um fator decisivo em situações de urgência. Nesses casos, o transporte adequado pode ser determinante para preservar vidas, principalmente de bebês em estado crítico.

A nova UTI Neonatal móvel é equipada para oferecer suporte avançado durante o deslocamento, proporcionando estabilidade clínica aos pacientes até a chegada ao hospital de referência. A aquisição do veículo foi viabilizada por meio de recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke, em parceria com emenda impositiva do vereador Joaquimzinho.

Durante a entrega, a prefeita de Sonora, Clarice Ewerling, ressaltou a atuação da senadora no município. “Sonora só tem a agradecer o trabalho da senadora, uma mulher que olha para o povo. Aqui já contamos com uma creche construída com recursos destinados por ela e, além da ambulância, também adquirimos equipamentos importantes para a saúde, como uma câmara fria para vacinas. Esse é um investimento que salva vidas”, destacou.

A senadora Soraya Thronicke destacou a necessidade de fortalecer a estrutura da saúde pública, especialmente nos municípios do interior. “A entrega desta UTI Neonatal reforça a relevância de investimentos estruturantes, sobretudo em regiões onde o acesso a serviços especializados depende, muitas vezes, de deslocamentos longos e complexos”, afirmou.

Novos investimentos – Também foram anunciados mais recursos da Senadora Soraya para o município, incluindo a destinação de R$ 1 milhão para a saúde e R$ 400 mil para aquisição de bicicletas elétricas para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, com o objetivo de fortalecer o atendimento à população.