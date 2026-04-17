Bernal pode pegar até 40 anos por homicídio qualificado

MP aponta motivo torpe, meio cruel e outros crimes

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, pode enfrentar até 40 anos de prisão caso seja condenado por homicídio qualificado e outros crimes relacionados ao caso do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini. A Justiça já aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que aponta agravantes como motivo torpe, meio cruel, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio.

Segundo a acusação, o crime teria ocorrido durante uma disputa envolvendo um imóvel arrematado em leilão pela vítima. O processo segue em andamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri, e Bernal permanece preso desde 24 de março de 2026, aguardando o avanço da ação penal.