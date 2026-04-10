Criador da Praça do Papa, senador Nelsinho Trad apoia pedido da Arquidiocese para revitalização do espaço

Dom Lara convocou bancada federal e apresentou projeto de recuperação da Prefeitura

O arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa convocou, nesta sexta-feira (10), a bancada federal de Mato Grosso do Sul para discutir a recuperação da Praça do Papa, em Campo Grande. Segundo ele, o local foi depredado e encontra-se abandonado. A prefeita Adriane Lopes apresentou um projeto inicial de restauração, orçado em R$ 4 milhões, mas parlamentares defendem uma intervenção mais ampla, que pode ultrapassar R$ 10 milhões.

A mobilização partiu da Arquidiocese de Campo Grande, que busca apoio político e financeiro para revitalizar um dos principais espaços religiosos e históricos da Capital. Durante a reunião, mesmo sem a presença de todos os integrantes da bancada, houve indicativo de que parlamentares poderão destinar cerca de R$ 1 milhão cada em emendas para viabilizar a obra.

Convidado para o encontro, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) teve participação de destaque ao apoiar o pedido da Igreja e relembrar a concepção da Praça do Papa, da qual é considerado o idealizador enquanto prefeito de Campo Grande.

Durante a reunião, o senador Nelsinho Trad detalhou aspectos do projeto ao arquiteto da Prefeitura, Cristiano Almeida, ressaltando o conceito arquitetônico do espaço, inspirado em símbolos da fé católica. “Se você observar de cima, é possível ver claramente o desenho de um cálice e uma hóstia”, explicou.

O senador Nelsinho Trad também destacou o cuidado histórico envolvido na criação do memorial em homenagem ao Papa João Paulo II. Segundo ele, houve um extenso trabalho de pesquisa sobre a trajetória do pontífice, com levantamento de imagens e registros enviados ao Vaticano para contribuir com o processo de beatificação e canonização.

“Deu um trabalho enorme de pesquisa. Nós reunimos toda essa história e encaminhamos ao Vaticano. Inclusive, recebi uma correspondência reconhecendo e enaltecendo a iniciativa de Campo Grande”, relatou.

O senador Nelsinho Trad ainda ressaltou que a estátua instalada na praça foi projetada com a mesma altura do Papa, reforçando o caráter simbólico do espaço. Ele defendeu que a revitalização preserve as características originais do projeto, idealizado pela arquiteta Zuleide Higa com base em estudos e referências do próprio Vaticano.

“É importante manter as ideias originais, porque tudo ali foi pensado com muito cuidado e significado”, afirmou.

Além do aspecto religioso, representantes da Igreja destacaram que a proposta é manter o caráter ecumênico da Praça do Papa, que já é utilizada pela população para atividades esportivas, culturais e de convivência. “Vale muito a pena revitalizar aquele espaço para preservar essa história e manter viva a lembrança desse momento tão importante para Campo Grande”, concluiu o senador.