Criador da Praça do Papa, senador Nelsinho Trad apoia pedido da Arquidiocese para revitalização do espaço

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dom Lara convocou bancada federal e apresentou projeto de recuperação da Prefeitura

O arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa convocou, nesta sexta-feira (10), a bancada federal de Mato Grosso do Sul para discutir a recuperação da Praça do Papa, em Campo Grande. Segundo ele, o local foi depredado e encontra-se abandonado. A prefeita Adriane Lopes apresentou um projeto inicial de restauração, orçado em R$ 4 milhões, mas parlamentares defendem uma intervenção mais ampla, que pode ultrapassar R$ 10 milhões.

A mobilização partiu da Arquidiocese de Campo Grande, que busca apoio político e financeiro para revitalizar um dos principais espaços religiosos e históricos da Capital. Durante a reunião, mesmo sem a presença de todos os integrantes da bancada, houve indicativo de que parlamentares poderão destinar cerca de R$ 1 milhão cada em emendas para viabilizar a obra.  

Convidado para o encontro, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) teve participação de destaque ao apoiar o pedido da Igreja e relembrar a concepção da Praça do Papa, da qual é considerado o idealizador enquanto prefeito de Campo Grande.

Durante a reunião, o senador Nelsinho Trad detalhou aspectos do projeto ao arquiteto da Prefeitura, Cristiano Almeida, ressaltando o conceito arquitetônico do espaço, inspirado em símbolos da fé católica. “Se você observar de cima, é possível ver claramente o desenho de um cálice e uma hóstia”, explicou.

O senador Nelsinho Trad também destacou o cuidado histórico envolvido na criação do memorial em homenagem ao Papa João Paulo II. Segundo ele, houve um extenso trabalho de pesquisa sobre a trajetória do pontífice, com levantamento de imagens e registros enviados ao Vaticano para contribuir com o processo de beatificação e canonização.

“Deu um trabalho enorme de pesquisa. Nós reunimos toda essa história e encaminhamos ao Vaticano. Inclusive, recebi uma correspondência reconhecendo e enaltecendo a iniciativa de Campo Grande”, relatou.

O senador Nelsinho Trad ainda ressaltou que a estátua instalada na praça foi projetada com a mesma altura do Papa, reforçando o caráter simbólico do espaço. Ele defendeu que a revitalização preserve as características originais do projeto, idealizado pela arquiteta Zuleide Higa com base em estudos e referências do próprio Vaticano.

“É importante manter as ideias originais, porque tudo ali foi pensado com muito cuidado e significado”, afirmou.

Além do aspecto religioso, representantes da Igreja destacaram que a proposta é manter o caráter ecumênico da Praça do Papa, que já é utilizada pela população para atividades esportivas, culturais e de convivência.  “Vale muito a pena revitalizar aquele espaço para preservar essa história e manter viva a lembrança desse momento tão importante para Campo Grande”, concluiu o senador.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Flávio é a resposta que o agro precisapara continuar crescendo, diz Reinaldo Campo Grande

Milton - 0
Durante a abertura da Expogrande, em Campo Grande, o ex-governador e presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirmou que Flávio...
Leia mais

Dr. Luiz Ovando reforça protagonismo do agro na Expogrande ao lado de grandes lideranças nacionais

Milton - 0
Com a presença do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e da senadora Tereza Cristina, evento consolida alinhamento político em defesa do setor...
Leia mais

Soraya Thronicke assume PSB estadual em MS

Milton - 0
Kelly Costa assume comando municipal A senadora Soraya Thronicke deve assumir a presidência do PSB em Mato Grosso do Sul após sua filiação à sigla,...
Leia mais

Beto Pereira marca presença na Expoita e reforça compromisso com a agricultura familiar do Assentamento Itamarati

Milton - 0
O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) participou da abertura da 10ª Expoita (Exposição da Agricultura Familiar e Inovação Solidária do Itamarati) na quinta-feira (9),...
Leia mais