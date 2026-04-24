Nova Alvorada do Sul recebe kits de vacinação para modernizar unidades de saúde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul recebeu kits de vacinação através do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. Os equipamentos incluem computadores, refrigeradores, nobreaks e aparelhos de ar-condicionado que já foram instalados nas Unidades Básicas de Saúde.

A doação, formalizada pelo Termo Administrativo nº 037/2026, representa um investimento de mais de R$ 107 mil e tem como objetivo modernizar as salas de vacinação, ampliar a cobertura vacinal e garantir maior segurança na conservação das doses.

Além de melhorar a infraestrutura, os kits contribuem para a sustentabilidade das ações de saúde, já que permitem maior eficiência energética e reduzem riscos de perdas de imunizantes.

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