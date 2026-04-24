DOURADOS: Prefeitura registra maior avanço em alfabetização dos últimos 4 anos no Saems

A Prefeitura de Dourados registrou em 2025 seu melhor desempenho nos últimos quatro anos no Sistema de Avaliação da Educação de Mato Grosso do Sul (Saems), consolidando um avanço expressivo na Rede Municipal de Ensino em relação ao ciclo anterior. O resultado confirma os esforços da gestão Marçal Filho em melhorar a qualidade do ensino ofertado nas escolas municipais e aponta que Dourados está no caminho certo quando prioriza investimentos em Educação.

De acordo com os dados divulgados, a proficiência média da Rede Municipal de Ensino chegou a 611 pontos, o que representa um aumento de 11 pontos na comparação com 2024 (583 pontos). O salto é ainda mais significativo frente aos resultados de 2022 (571 pontos) e 2023 (560 pontos), ano em que a rede registrou sua menor marca no período.

Outro fator que chama a atenção é a mudança notória na distribuição dos estudantes no que se refere ao nível de desempenho, o percentual de alunos no padrão adequado atingiu 63%, o maior dos últimos quatro anos. Os níveis Muito Crítico e Crítico caíram, atingindo 4% e 13%, respectivamente, reforçando a impressão do trabalho contínuo e o impacto das políticas educacionais implementadas pela gestão.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, os resultados refletem as ferramentas implementadas pela atual gestão na rede municipal. “Esse resultado não é fruto do acaso”, enfatizou Nilson Francisco. “É o reflexo direto de um trabalho consistente de gestão, que começou com o planejamento pedagógico, passou pela valorização dos nossos professores e chegou à liderança firme dos diretores dentro das escolas”, prosseguiu. “Avançamos 11 pontos em um ano porque conseguimos alinhar formação continuada, acompanhamento de indicadores e, acima de tudo, comprometimento de cada profissional que está no chão da sala de aula”, concluiu o secretário de Educação.

Segundo o prefeito Marçal Filho, os resultados refletem um conjunto de ações estratégicas adotadas pela gestão, “Isso é resultado de muito trabalho”, ressaltou o prefeito. “Estamos investindo cada vez mais na educação de nossas crianças”, argumentou. “Realizamos formações continuadas de professores, acompanhamento e planejamento pedagógico sistemático, reorganização das práticas de alfabetização e investimentos em materiais didáticos e infraestrutura escolar”, completou Marçal Filho.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (SAEMS) é uma avaliação externa em larga escala realizada pela Secretaria de Estado de Educação (SED/MS). Seu objetivo é diagnosticar a aprendizagem dos estudantes, gerando informações que apoiam o planejamento pedagógico, a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas para melhorar a qualidade da educação.

Com os índices alcançados, Dourados agora se posiciona entre as redes municipais com maior evolução no estado. A meta da gestão para 2026 é consolidar o patamar acima dos 600 pontos e reduzir ainda mais os níveis Crítico e Muito Crítico.