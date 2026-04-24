ITAPORÃ: CRAS realizou trabalho em parceria com a FUNAI

A convite da FUNAI, uma equipe técnica do CRAS de Itaporã, participou de uma reunião realizada no dia 16/04/2026 no distrito de Montese.

A ação teve como objetivo orientar a população indígena sobre a 4ª Semana Nacional do Registro Civil, ocorrida no período de 13 a 17 de abril de 2026, reforçando o acesso à documentação civil básica. Na ocasião, a equipe do CRAS representou a política de Assistência Social do município de Itaporã, contribuindo com informações e orientações socioassistenciais às famílias indígenas

assessoria de comunicação