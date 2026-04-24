CAARAPÓ: 1º SimulaSEG mobiliza comunidade e reforça a cultura de prevenção

Caarapó viveu um importante momento de conscientização e integração com a realização do 1º SimulaSEG – Simulado Integrado de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trabalho, promovido pela Prefeitura Municipal. O evento reuniu instituições, estudantes e a comunidade em uma grande mobilização em prol da vida e da segurança.

A programação teve início com a abertura oficial, seguida da execução do Hino Nacional, conduzida pelo Exército de Ponta Porã. Na sequência, o público acompanhou simulações práticas de atendimento a emergências, demonstrando, de forma dinâmica, como agir em situações de risco.

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi o pouso de um helicóptero, utilizado em uma simulação de resgate, reforçando a importância da agilidade e da atuação integrada das equipes em ocorrências de maior complexidade.

Durante o evento, também foi realizada a premiação do concurso de melhor texto, incentivando a reflexão sobre a segurança, além da visitação dos estudantes às exposições organizadas pelas instituições participantes.

Integração e aprendizado na prática

O SimulaSEG se destacou pela participação conjunta de diversas forças de segurança e parceiros, proporcionando aprendizado prático e troca de experiências. As atividades reforçaram a importância da prevenção, do preparo e da atuação rápida em situações de emergência.

Participaram da ação o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, DETRAN, Motiva Pantanal, Rodovico Transportes e o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Ponta Porã, fortalecendo a integração entre as instituições.

Compromisso com a vida

Mais do que um evento, o SimulaSEG representou um chamado à responsabilidade coletiva, incentivando a população a adotar práticas seguras no trabalho e no trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Caarapó com a promoção da segurança, da prevenção de acidentes e da valorização da vida, consolidando ações que contribuem para um município cada vez mais consciente e preparado.