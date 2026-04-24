CAARAPÓ: 1º SimulaSEG mobiliza comunidade e reforça a cultura de prevenção

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Caarapó viveu um importante momento de conscientização e integração com a realização do 1º SimulaSEG – Simulado Integrado de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trabalho, promovido pela Prefeitura Municipal. O evento reuniu instituições, estudantes e a comunidade em uma grande mobilização em prol da vida e da segurança.

A programação teve início com a abertura oficial, seguida da execução do Hino Nacional, conduzida pelo Exército de Ponta Porã. Na sequência, o público acompanhou simulações práticas de atendimento a emergências, demonstrando, de forma dinâmica, como agir em situações de risco.

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi o pouso de um helicóptero, utilizado em uma simulação de resgate, reforçando a importância da agilidade e da atuação integrada das equipes em ocorrências de maior complexidade.

Durante o evento, também foi realizada a premiação do concurso de melhor texto, incentivando a reflexão sobre a segurança, além da visitação dos estudantes às exposições organizadas pelas instituições participantes.

Integração e aprendizado na prática

O SimulaSEG se destacou pela participação conjunta de diversas forças de segurança e parceiros, proporcionando aprendizado prático e troca de experiências. As atividades reforçaram a importância da prevenção, do preparo e da atuação rápida em situações de emergência.

Participaram da ação o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, DETRAN, Motiva Pantanal, Rodovico Transportes e o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Ponta Porã, fortalecendo a integração entre as instituições.

Compromisso com a vida

Mais do que um evento, o SimulaSEG representou um chamado à responsabilidade coletiva, incentivando a população a adotar práticas seguras no trabalho e no trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Caarapó com a promoção da segurança, da prevenção de acidentes e da valorização da vida, consolidando ações que contribuem para um município cada vez mais consciente e preparado.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Adolescente morre após acidente e motorista é preso em Angélica

Milton - 0
Vítima não resiste aos ferimentos após atendimento médico A PMMS atendeu, nesta quinta-feira (23), a um sinistro de trânsito na Avenida Francisco Marcolino da Costa,...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul recebe kits de vacinação para modernizar unidades de saúde

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul recebeu kits de vacinação através do Governo do Estado, por meio da Secretaria de...
Leia mais

Zeca apresenta moção de aplauso à Acrissul por resultados da Expogrande 2026

ANELISE PEREIRA - 0
Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) desta quarta-feira (22), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma...
Leia mais

Hashioka participa de ações do Lions Clube em Naviraí e reforça apoio ao trabalho social

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou, no sábado, 18, em Naviraí, de um almoço caritativo promovido pelo Lions Clube no Parque de Exposições...
Leia mais