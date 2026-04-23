MPMS monitora acordo ambiental após incêndio em Coxim

Fiscalização acompanha recuperação de área degradada

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Danos atingiram mais de 160 hectares na zona rural do município

O MPMS instaurou procedimento para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) após incêndio de grandes proporções que atingiu mais de 160 hectares em Coxim. A investigação apontou que o fogo teve origem em queima irregular em período proibido pelo Imasul, agravado por clima seco e ventos fortes, alcançando cinco propriedades rurais. Laudos da Polícia Militar Ambiental, Imasul e Ceippam confirmaram os danos, incluindo áreas de vegetação nativa.

O responsável foi multado em R$ 78 mil e firmou acordo para recuperação ambiental, podendo apresentar projeto técnico com ART. O TAC também proíbe uso irregular do fogo e exige cumprimento de normas ambientais. O acordo inclui indenização de R$ 2 mil ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. O descumprimento pode gerar multa diária e medidas judiciais nas esferas cível e penal.

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