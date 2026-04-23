Mara Caseiro pede recuperação de rodovia em Três Lagoas

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a recuperação e manutenção da Rodovia Estadual Ângelo Batista Neto, no trecho que liga o Distrito de Garcias à BR-262, no município de Três Lagoas.

O pedido foi encaminhado com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese. A solicitação atende a demanda apresentada pelo vereador Daniel da Farmácia, da Câmara Municipal de Três Lagoas.

De acordo com a parlamentar, o trecho apresenta condições precárias de trafegabilidade, com irregularidades no leito da estrada, buracos, acúmulo de areia e diversos pontos críticos que dificultam o deslocamento seguro de veículos, principalmente em períodos chuvosos.

“A recuperação dessa rodovia é fundamental para garantir segurança e melhores condições de deslocamento para todos que dependem diariamente dessa via”, destacou Mara Caseiro.

A estrada possui papel estratégico para a região, sendo utilizada por moradores, produtores rurais e estudantes, além de ser essencial para o escoamento da produção e acesso a serviços públicos.

“A manutenção adequada dessa via impacta diretamente a economia local e a qualidade de vida da população. Estamos falando de uma rota importante para o transporte escolar, para o produtor rural e para a integração entre comunidades”, afirmou a deputada.

Segundo Mara Caseiro, a execução de serviços como levantamento da estrada, cascalhamento e patrolamento é urgente para restabelecer as condições adequadas de tráfego.

“A realização dessas melhorias vai garantir mais segurança, conforto e eficiência no transporte, além de contribuir para o desenvolvimento da região”, concluiu.