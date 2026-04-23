Cooperativa de catadores enfrenta despejo em SP

Prefeitura notifica saída de área sob viaduto em Pinheiros

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rovena Rosa

Entidades defendem permanência por impacto social e ambiental

A Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare) recebeu notificação da Prefeitura de São Paulo para desocupar a área onde funciona há 37 anos, sob o Viaduto Paulo VI, em Pinheiros. Considerada a mais antiga cooperativa de reciclagem em atividade no país, a entidade apresentou defesa dentro do prazo após a alegação de ocupação irregular e risco estrutural.

A permissão de uso do espaço já havia sido revogada em 2023, enquanto a prefeitura ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A direção da cooperativa afirma que aceita a mudança, desde que para um galpão adequado que permita a continuidade das atividades. Atualmente, o grupo reúne 24 cooperados e cerca de 60 catadores autônomos, processando aproximadamente 100 toneladas mensais de recicláveis.

Um abaixo-assinado e manifesto destacam o papel social e ambiental da Coopamare, incluindo geração de renda e redução de resíduos. Entidades nacionais de catadores também manifestaram apoio, defendendo a permanência como reconhecimento de um serviço essencial à cidade.

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