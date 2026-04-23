Câmara de Campo Grande homenageia militares do Exército

Papy entrega Medalha Tiradentes a oficiais do CMO

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Semana do Exército celebra legado histórico e operacional

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta quarta-feira (22), a primeira Sessão Solene Regimento Cidade de Campo Grande em homenagem a militares do Exército Brasileiro durante a Semana do Exército. O vereador e presidente da Casa, Papy, entregou a Medalha Tiradentes ao Chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Oeste (CMO), General de Brigada Sandro Ernesto Gomes, destacando a atuação das Forças Armadas em operações de fronteira e apoio ao Estado.

Também foram homenageados o Coronel de Cavalaria da Reserva Carlos Daniel Police de Freitas e o Coronel da Reserva Hugo Sérgio Dias Amaral, que participou de missão de paz da ONU no Haiti. A solenidade ressaltou a contribuição histórica e operacional dos militares na região e em missões internacionais. O evento foi proposto pelo vereador Fábio Rocha e instituído por resolução da Câmara. A homenagem reforçou o reconhecimento institucional ao Exército Brasileiro e sua presença em Mato Grosso do Sul. A data remete à Batalha dos Guararapes, considerada marco simbólico da criação da força militar no país.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Cassilândia inaugura pista de ciclismo e fortalece incentivo ao esporte no município

ANELISE PEREIRA - 0
Cassilândia deu mais um importante passo no incentivo ao esporte e à qualidade de vida da população. Nesta sexta-feira, 17 de abril, foi inaugurada...
Leia mais

Onda de calor coloca MS e outros estados em alerta máximo

Milton - 0
MS está entre os estados sob alerta vermelho do INMET devido a uma intensa onda de calor que atinge também Santa Catarina, Paraná e...
Leia mais

Vereador Otávio Trad presta homenagem a empregada doméstica na Sessão Solene

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Otávio Trad homenageou na noite desta quarta-feira (15), durante a sessão solene em comemoração ao Dia da Empregada Doméstica, a Sra. Izabel...
Leia mais

Com 3ª maior população indígena do país, MS revela quem são seus povos originários em painel inédito

ANELISE PEREIRA - 0
Quem são, onde vivem e como estão os povos originários de Mato Grosso do Sul? A resposta, por muito tempo fragmentada ou invisível, ganha...
Leia mais