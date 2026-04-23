Câmara de Campo Grande homenageia militares do Exército

Semana do Exército celebra legado histórico e operacional

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta quarta-feira (22), a primeira Sessão Solene Regimento Cidade de Campo Grande em homenagem a militares do Exército Brasileiro durante a Semana do Exército. O vereador e presidente da Casa, Papy, entregou a Medalha Tiradentes ao Chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Oeste (CMO), General de Brigada Sandro Ernesto Gomes, destacando a atuação das Forças Armadas em operações de fronteira e apoio ao Estado.

Também foram homenageados o Coronel de Cavalaria da Reserva Carlos Daniel Police de Freitas e o Coronel da Reserva Hugo Sérgio Dias Amaral, que participou de missão de paz da ONU no Haiti. A solenidade ressaltou a contribuição histórica e operacional dos militares na região e em missões internacionais. O evento foi proposto pelo vereador Fábio Rocha e instituído por resolução da Câmara. A homenagem reforçou o reconhecimento institucional ao Exército Brasileiro e sua presença em Mato Grosso do Sul. A data remete à Batalha dos Guararapes, considerada marco simbólico da criação da força militar no país.