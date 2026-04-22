Onda de calor coloca MS e outros estados em alerta máximo

Inmet emite aviso vermelho para risco extremo de saúde no país

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gerson Oliveira/Ilustrativa

MS está entre os estados sob alerta vermelho do INMET devido a uma intensa onda de calor que atinge também Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O aviso indica grande perigo à saúde com temperaturas podendo ficar mais de 5°C acima da média por um período superior a cinco dias. O alerta permanece em vigor até às 18h de sábado (25) e abrange áreas que vão do oeste sul-mato-grossense até o noroeste gaúcho.

Apesar da onda de calor, o Inmet prevê mudanças no tempo com possibilidade de chuvas fortes e temporais no Sul do país ao longo da semana. No Rio Grande do Sul há risco de ventos intensos, queda de granizo e acumulados superiores a 100 mm em algumas regiões. Já em Mato Grosso do Sul, o tempo deve seguir mais estável, com apenas chances isoladas de chuvas rápidas em pontos específicos. As autoridades alertam para cuidados com a saúde, especialmente idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas diante das altas temperaturas.

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