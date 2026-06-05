CAARAPÓ: Prefeitura promove palestra sobre o papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulher

A Prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou na noite desta segunda-feira (02), no plenário da Câmara Municipal, a palestra “Compromisso Coletivo – O Papel do Homem no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, em alusão ao Dia Municipal de Combate ao Feminicídio.

O encontro reuniu participantes em um importante momento de reflexão, diálogo e conscientização sobre a importância do envolvimento de toda a sociedade na prevenção da violência contra a mulher.

A palestra foi ministrada pelo 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Adelino Aparecido de Oliveira Schibilski, que abordou a responsabilidade coletiva no combate à violência e destacou a importância da participação ativa dos homens na construção de uma sociedade mais segura, respeitosa e consciente.

Durante o encontro, foi reforçado que o combate à violência e ao feminicídio precisa contar também com atitudes de respeito, responsabilidade e conscientização dentro das famílias, dos ambientes sociais e da comunidade.

A ação buscou incentivar reflexões sobre comportamentos e atitudes que ajudam a fortalecer uma cultura de respeito, empatia e proteção às mulheres. O debate também destacou que o enfrentamento à violência não deve ser tratado apenas como uma pauta feminina, mas como um compromisso coletivo e permanente.

Além das reflexões e troca de experiências, o evento contribuiu para ampliar o diálogo sobre prevenção, fortalecimento da rede de apoio e valorização da vida, promovendo mais conscientização sobre a importância de combater qualquer forma de violência.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, à promoção da igualdade e ao fortalecimento de ações educativas e preventivas no município.

A Prefeitura de Caarapó agradece a presença de todos os participantes e destaca que ações como essa são fundamentais para construir uma sociedade mais humana, segura e baseada no respeito.