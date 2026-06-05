Peão de MS é pisoteado por touro em rodeio de MS

Anderson “Zé Grilo” fica ferido após queda em montaria

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Acidente em Exposul termina com cirurgia de emergência em competidor

O peão Anderson Nogueira, conhecido como “Zé Grilo”, sofreu uma fratura no braço esquerdo após ser pisoteado por um touro durante uma competição na noite de quinta-feira (4), na 32ª Exposul, em Chapadão do Sul. O acidente aconteceu no momento em que o competidor caiu na arena e não conseguiu se afastar a tempo, sendo atingido pelo animal durante a montaria. Colegas de profissão e salva-vidas entraram rapidamente na arena para retirar o peão e conter o touro, garantindo a segurança do local.

Equipes dos Bombeiros realizaram os primeiros socorros ainda no recinto da competição. Em seguida, Anderson foi encaminhado para a área externa do evento e levado ao Pronto Atendimento Municipal da cidade. Exames confirmaram fratura no braço esquerdo, exigindo cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado após avaliação médica no hospital.

O peão é natural de Paraíso das Águas e representa a ACR (Associação dos Campeões de Rodeio). Ele possui histórico de títulos em diversas competições no Mato Grosso do Sul e em Goiás. O caso mobilizou equipes de resgate e chamou atenção do público presente na Exposul.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Ponta Porã participa lançamento de campanha de combate ao feminicídio

ANELISE PEREIRA - 0
A campanha “Você Merece um Amor Leve” é promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul em alusão ao Dia Estadual de Combate...
Leia mais

Hospital Regional de Ponta Porã promove qualificação gratuita para cuidadores de idosos

ANELISE PEREIRA - 0
Iniciativa capacitou moradores da comunidade externa para atuação qualificada na assistência à pessoa idosa Com foco na qualificação profissional e no fortalecimento do cuidado humanizado,...
Leia mais

Cadastro Ambiental Rural fortalece regularização das propriedades e desenvolvimento do Pantanal

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) alerta os produtores do Pantanal de Mato Grosso do Sul sobre a importância...
Leia mais

Haxixe avaliado em R$ 500 mil é apreendido na MS-156

Milton - 0
Mala com haxixe foi encontrada às margens da rodovia após perseguição policial. O DOF apreendeu , nesta segunda-feira (1º) quase 10 Kg de haxixe do...
Leia mais