Peão de MS é pisoteado por touro em rodeio de MS

Acidente em Exposul termina com cirurgia de emergência em competidor

O peão Anderson Nogueira, conhecido como “Zé Grilo”, sofreu uma fratura no braço esquerdo após ser pisoteado por um touro durante uma competição na noite de quinta-feira (4), na 32ª Exposul, em Chapadão do Sul. O acidente aconteceu no momento em que o competidor caiu na arena e não conseguiu se afastar a tempo, sendo atingido pelo animal durante a montaria. Colegas de profissão e salva-vidas entraram rapidamente na arena para retirar o peão e conter o touro, garantindo a segurança do local.

Equipes dos Bombeiros realizaram os primeiros socorros ainda no recinto da competição. Em seguida, Anderson foi encaminhado para a área externa do evento e levado ao Pronto Atendimento Municipal da cidade. Exames confirmaram fratura no braço esquerdo, exigindo cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado após avaliação médica no hospital.

O peão é natural de Paraíso das Águas e representa a ACR (Associação dos Campeões de Rodeio). Ele possui histórico de títulos em diversas competições no Mato Grosso do Sul e em Goiás. O caso mobilizou equipes de resgate e chamou atenção do público presente na Exposul.