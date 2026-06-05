Jennifer Magnética volta aos palcos após quase 10 anos em show de reencontro no Buteco do Miau

Banda campo-grandense retoma atividades para apresentação especial, motivada por pedidos dos fãs e pela vontade de tocar junta novamente

Depois de quase uma década longe dos palcos, a banda campo-grandense de rock Jennifer Magnética volta a se apresentar em um show de reencontro marcado para o dia 13 de junho, a partir das 21h, no Buteco do Miau. A noite contará ainda com participação da banda convidada Os Alquimistas, que fará o encerramento.

As últimas apresentações da Jennifer Magnética aconteceram em 2018. Agora, quase dez anos depois, os integrantes decidiram revisitar a trajetória da banda motivados tanto pelo carinho do público quanto pelo desejo de voltar a dividir o palco.

“Os pedidos para um reencontro nunca pararam completamente. Em vários momentos alguém perguntava quando a banda voltaria. Acho que chegou a hora certa de fazer isso acontecer”, comenta o guitarrista e vocalista Jean Stringheta.

Uma banda sem rótulos

Definir a Jennifer Magnética dentro de uma vertente específica do rock nunca foi prioridade para os integrantes. E talvez justamente por isso a banda tenha construído, ao longo dos anos, uma identidade própria, transitando entre momentos mais agressivos e viscerais, outros melancólicos, poéticos ou até experimentais.

Formada originalmente por Jean Stringheta, Rodrigo Faleiros e Diogo Zarate – músicos que dividem entre si composições e vocais -, a banda ganhou posteriormente a presença do guitarrista e baixista Yuirê Campos, que passou a integrar o grupo já nos anos finais da trajetória antes da pausa.

“Cada um traz referências muito diferentes, e talvez isso tenha ajudado a criar essa sonoridade que as pessoas reconhecem como Jennifer Magnética”, afirma Rodrigo Faleiros.

Das salas da UFMS aos festivais

A história da Jennifer Magnética começou ainda no início dos anos 2000, dentro da primeira turma do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Antes de assumir definitivamente o trabalho autoral, Jean e Rodrigo integraram um projeto de covers chamado “Tomada Acústica”.

A virada aconteceu após a vitória no Festival Universitário da Canção (FUC) e também por incentivo do músico Geraldo Roca, que convidou o grupo para participar de uma coletânea musical após ouvir a canção “Felicidade é Química”.

Pouco tempo depois, com a entrada de Diogo Zarate na bateria, a banda consolidou sua formação principal e passou a investir definitivamente em composições próprias.

Discografia e estrada

Ao longo da trajetória, a Jennifer Magnética lançou os álbuns Placenta (2007) e O Verdadeiro Underground (2010), além do EP Licopeno (2008) e do compacto Gengiva Sangrenta/Tortura (2014).

Com apresentações frequentes em Mato Grosso do Sul e também em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso, a banda dividiu palco com nomes importantes da música brasileira, entre eles Titãs e Autoramas.

Além dos discos, a Jennifer Magnética produziu dez videoclipes e consolidou uma relação próxima com a cena independente regional.

“É uma oportunidade de reencontrar pessoas, músicas e memórias que marcaram uma fase muito importante da nossa vida”, resume Diogo Zarate.

Encerramento

Os Alquimistas é uma banda de rock de garagem, que em 2023 completou dez anos de carreira, e que nas suas composições irreverentes, ácidas e cercadas de instrumentos antigos, reverbera o universo underground de uma Campo Grande que precisa ser ouvida. Atualmente, se prepara para o lançamento do seu primeiro disco. Integram o trio os músicos Leotta (piano, órgão, voz), Perim (baixo e voz) e Boloro (baterista e voz).