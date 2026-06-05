Com foco em estrutura escolar, Professor Rinaldo destina recursos para escolas da Capital

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto realizou, esta semana, entrega de emendas parlamentares para duas escolas estaduais de Campo Grande, com investimentos voltados à melhoria da estrutura escolar, garantindo investimentos em segurança e infraestrutura, beneficiando estudantes e profissionais da educação em Campo Grande.

A Escola Estadual Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira, localizada no bairro Parque Residencial União, recebeu emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil para aquisição de sistemas de segurança com câmeras e monitoramento.

Já a Escola Estadual Elvira Mathias de Oliveira, no bairro Vila Santo Eugênio, também contemplada com emenda no valor de R$ 30 mil, que foi destinada à compra de aparelhos de ar-condicionado para as salas de aula.

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o parlamentar destacou a importância de investir diretamente nas necessidades das unidades escolares.

“Educação de qualidade também passa por um ambiente seguro, acolhedor e preparado para receber nossos alunos. Quando investimos na estrutura das escolas, estamos cuidando das pessoas, valorizando os profissionais da educação e oferecendo mais dignidade para nossos estudantes. Tenho orgulho de contribuir com ações que fazem diferença no dia a dia das comunidades escolares”, afirmou o deputado Professor Rinaldo.

Segundo o deputado as emendas fazem parte das ações do mandato voltadas ao fortalecimento da educação pública em Mato Grosso do Sul.

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