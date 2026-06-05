Ação do deputado federal Beto Pereira transforma educação infantil e, pela primeira vez, creche de Sonora tem mesas para bebês

Um marco chega à educação infantil de Sonora: o município passa a contar, pela primeira vez, com mesas projetadas especialmente para bebês em suas creches. O investimento de R$ 198 mil foi destinado pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) durante sua visita à Expo Sonara e contempla ainda novas carteiras para crianças de até 5 anos, beneficiando mais de 350 alunos em duas unidades municipais de ensino.

Os recursos foram distribuídos entre o CMEI Paulo Henrique Zanin, que recebeu 175 carteiras estudantis, e o Centro Municipal de Educação Infantil Luciano Samurio da Silva, contemplado com 10 mesas para bebês. É a primeira aquisição desse tipo na história do município. O mobiliário foi elogiado pelo parlamentar pela funcionalidade: as mesas têm espaço para garrafa de água, que tem papel de evitar queda de lápis e gaveta para materiais escolares.”É a escola pública ofertando qualidade para as nossas crianças”, disse Beto Pereira.

No CMEI Paulo Henrique Zanin, a conquista encerra uma espera de três anos. A diretora Elenir Gomes conta que o desgaste do mobiliário antigo havia se tornado rotina, com uma a duas carteiras quebradas por semana. “Já estávamos esperando a troca das mobílias há uns três anos e, graças ao deputado, chegaram as carteiras em boa hora”, afirmou.

No CMEI Luciano Samurio da Silva, o impacto foi ainda mais profundo. As 10 mesas atendem 40 bebês e representam uma virada concreta nas condições de atendimento da unidade. “É a primeira aquisição de mesas para bebês do município. Nenhuma das creches vai encontrar uma mesa igual. É uma grande conquista”, destacou a diretora Ana Patrícia Lima.

A prefeita Maria Clarice Ewerling situou as entregas dentro de um esforço mais amplo de qualificação dos serviços públicos em Sonora, que inclui equipamentos hospitalares e reformas em unidades escolares. “É muito importante que tudo seja de qualidade e nada pode ser provisório”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Josevam Lopes do Nascimento, foi direto: “Essa atuação tem nos ajudado. Quem ganha são as nossas crianças.”

Além da educação

A atuação do mandato em Sonora vai além das salas de aula. Beto Pereira também destinou R$ 300 mil para custeio da saúde municipal e R$ 247 mil para a aquisição de um trator, ampliando o alcance dos investimentos federais no município.