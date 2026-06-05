Mais de 300 voluntários preparam Arraial de Santo Antônio

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Faltando uma semana para o início do Arraial de Santo Antônio, mais de 300 voluntários já atuam nos preparativos de uma das celebrações mais tradicionais de Campo Grande. Realizada pela Prefeitura em parceria com a Igreja Católica, a festa é realizada entre os dias 11 e 14 de junho e deve reunir milhares de pessoas em uma programação que une fé, cultura e convivência comunitária. 

Muito antes da abertura oficial, os bastidores já estão em movimento. A preparação envolve organização de espaços, apoio logístico, montagem da estrutura e uma série de atividades necessárias para receber o público durante os quatro dias de celebração. 

Para a prefeita Adriane Lopes, a mobilização dos voluntários demonstra a força de uma tradição construída coletivamente pelos campo-grandenses. “O Arraial de Santo Antônio só é possível porque existe uma grande rede de pessoas dispostas a dedicar seu tempo e seu trabalho para manter viva uma tradição que faz parte da história de Campo Grande“, destaca. 

Entre os voluntários está Jackelinne Moreno, que participa da organização do Arraial há quatro anos. Atuando na logística, ela auxilia no transporte de materiais e no suporte às equipes que trabalham na realização do evento. 

“Eu adoro essa época do ano. Esperamos por ela e nos preparamos para viver esse momento tão importante para a nossa comunidade e para a nossa cidade. Tenho um sentimento muito grande de gratidão por tantas bênçãos na minha vida e o meu servir é uma forma de retribuir todo o carinho que Santo Antônio tem por mim e pela minha família”, afirma. 

Para o pároco da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, padre Wagner Divino, o envolvimento da comunidade é o que mantém viva uma celebração que atravessa gerações. 

“O Arraial nasceu da devoção do povo a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande. A festa é uma expressão da fé que ajudou a construir a identidade da nossa cidade e continua reunindo gerações em torno da cultura e da religiosidade”, destaca. 

Além das celebrações religiosas, o Arraial se consolidou ao longo dos anos como um espaço de encontro para as famílias campo-grandenses, preservando tradições que fazem parte da história da Capital e fortalecendo os laços comunitários. 

As comemorações seguem até o dia 14 de junho, com a tradicional procissão saindo da Catedral em direção à Praça do Rádio Clube, seguida de missa campal. 

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio está ligado à origem do município. A devoção ao santo começou com José Antônio Pereira, fundador da cidade, que ergueu uma capela em sua homenagem. Desde então, a tradição permanece viva e segue reunindo gerações de campo-grandenses.

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