Brasil incinera 230 toneladas de defensivos ilegais em 2025

Combate ao mercado clandestino de agrotóxicos avança no país

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Impactos ambientais, sanitários e econômicos dos produtos ilegais

    Em 2025, o Brasil registrou a incineração de 230 toneladas de defensivos agrícolas ilegais retirados de circulação em operações de fiscalização. O volume foi destruído em unidades licenciadas após apreensões realizadas por órgãos de controle em ações contra o comércio irregular desses produtos. Segundo balanço da CropLife Brasil, desde 2020 já foram destinadas corretamente cerca de 1,6 mil toneladas de insumos ilícitos. Neste ano, houve redução de 30% em relação a 2024, quando 330 toneladas foram incineradas.

    A entidade aponta que a queda acompanha a diminuição das apreensões feitas pelas autoridades ao longo do período. O levantamento também indica diferenças regionais, com o Sudeste liderando casos de falsificação, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Já o contrabando se concentra no Sul e Centro-Oeste, sobretudo em áreas de fronteira.

    Especialistas alertam que os produtos ilegais não possuem eficácia comprovada e podem causar contaminação ambiental. Estimativas apontam que até 25% do mercado pode ser composto por itens irregulares. A destinação segue normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e envolve incineração acima de 900°C.

    CATEGORIAS:
    BOCA AGRONEGÓCIO

    Últimas Notícias

    Mais notícias

    Nioaque inaugura SEMDITEC e amplia estrutura de desenvolvimento, empreendedorismo e cidadania

    ANELISE PEREIRA - 0
    A Prefeitura de Nioaque inaugurou a SEMDITEC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade, marcando um novo momento na...
    Leia mais

    Saeb aponta crescimento da educação municipal

    ANELISE PEREIRA - 0
    A Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande apresentou avanço nos resultados preliminares do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025. Os...
    Leia mais

    ITAPORÃ: Sindicato rural realiza neste domingo tradicional  almoço com Leilão

    ANELISE PEREIRA - 0
    O Sindicato Rural de Itaporã promove neste domingo, 7 de junho, a 4ª edição do tradicional Almoço com Leilão, um dos eventos mais aguardados...
    Leia mais

    Com foco em estrutura escolar, Professor Rinaldo destina recursos para escolas da Capital

    Josimar Palácio - 0
    O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto realizou, esta semana, entrega de emendas parlamentares para duas escolas estaduais de Campo Grande, com investimentos voltados à...
    Leia mais