Mara Caseiro articula melhorias em rotatória e iluminação em Brasilândia

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a celebração de convênio com o município de Brasilândia para a realização de obras de melhoria em rotatória e implantação de iluminação pública no cruzamento da Rua José Francisco da Silva com a Avenida Brasil. A proposta também foi encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese. O objetivo é garantir intervenções que aumentem a segurança e a organização do tráfego em um dos pontos mais movimentados da cidade.

A indicação atende a pedido dos vereadores Maria Jovelina da Silva, Silvio Cezar Malta e Sérgio de Lima Doó, da Câmara Municipal de Brasilândia. De acordo com eles, o local concentra intenso fluxo de veículos e é amplamente utilizado por moradores e motoristas que circulam por uma das principais vias do município. No entanto, as condições atuais da rotatória têm comprometido a segurança, especialmente no período noturno.

A falta de iluminação pública adequada reduz a visibilidade de condutores, ciclistas e pedestres, elevando o risco de acidentes. Além disso, a necessidade de readequação da rotatória também foi destacada como essencial para melhorar a fluidez do tráfego e evitar conflitos entre veículos. Segundo Mara Caseiro, a formalização de um convênio entre o Governo do Estado e o município é fundamental para viabilizar as intervenções necessárias. A iniciativa busca promover melhorias na mobilidade urbana e garantir mais segurança à população de Brasilândia.