Beto Pereira investe R$ 550 mil no Futsal e Taekwondo

Novos equipamentos aos atletas e criação de polos esportivos em MS

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) mostrou que o esporte pode ser, ao mesmo tempo, porta de entrada para a cidadania e trampolim para o alto rendimento. Com R$ 550 mil em emendas parlamentares, o parlamentar costurou dois investimentos que contemplam as modalidades do futebol de salão (futsal) e o taekwondo.

Nos bairros Rita Vieira, Cabreúva e Santo Amaro, em Campo Grande, a vida de 120 crianças e adolescentes está prestes a ganhar uma nova rotina. É nesses locais que a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, contemplada com R$ 400 mil da emenda, instalará três polos de escolinha de futsal, com monitores. Longe dos holofotes, é nesse chão de quadra que, segundo o presidente da federação, Mauro Ferrari, se constrói algo maior do que chutar uma bola.

“Não estará levando apenas escolinha de futsal, estará levando a formação de atletas. A transformação desses jovens. Às vezes não vão se tornar atletas profissionais, mas vão se tornar bons cidadãos”, disse Ferrari, resumindo em uma frase o espírito do projeto.

O taekwondo sul-mato-grossense ganhou musculatura com os R$ 150 mil destinados à sua federação estadual. A verba financiou protetores com sensores eletrônicos, capacetes e meias protetoras: tecnologia que vem sendo testada em combate real. Os atletas da seleção de Mato Grosso do Sul estrearam os equipamentos na Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo, realizada no Ginásio do Moreninho, na UFMS, diante do Beto Pereira, que acompanhou a disputa nas arquibancadas.

O presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, não escondeu o entusiasmo com a renovação do material. Para ele, a emenda entregou um kit completo de competição de quadra e abriu uma nova perspectiva para os lutadores do estado. “São equipamentos eletrônicos que vão fazer total diferença para os atletas sul-mato-grossenses disputarem de igual para igual com os demais atletas do Brasil e do mundo”, frisou.

Questionado sobre a motivação por trás dos investimentos, Beto Pereira foi direto. Para o deputado, apoiar o esporte — seja na escolinha de bairro ou na arena de competição — é cumprir um mandato que vai além do plenário. “Alunos estarem praticando esporte ajuda no contraturno nas escolas, promove saúde e disciplina. Tudo isso cria hábitos saudáveis para os jovens”, acredita Beto.