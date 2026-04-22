PF prende pescadores por pesca ilegal de camarão rosa

Parte da carga ainda estava viva e foi devolvida ao mar

A Polícia Federal prendeu quatro pescadores em flagrante durante operação na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por pesca ilegal de camarão rosa no período de defeso. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15), quando agentes identificaram quatro embarcações realizando pesca de arrasto, prática proibida durante a reprodução da espécie. No total, foram apreendidos cerca de 350 quilos de camarão, sendo aproximadamente 50 quilos ainda vivos no momento da abordagem policial.

Os camarões vivos foram devolvidos ao ambiente marinho após a interceptação das embarcações pelos agentes federais. A operação foi realizada pela Delegacia da PF em Angra dos Reis, com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima, em áreas estratégicas de fiscalização. O material apreendido foi destinado à Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, conforme procedimentos ambientais.

Os quatro suspeitos foram autuados por crime ambiental, com pena prevista de até três anos de detenção, segundo a Lei de Crimes Ambientais.