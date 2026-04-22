Expojardim 2026 reforça força do agro e movimenta a região com apoio de mais de R$ 400 mil da senadora Soraya Thronicke

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA
Diretor do Sindicato Rural de Jardim, Tadeu, chefe de gabinete senadora Soraya Helio Martins (direita) e demais diretores do sindicato.

Parlamentar se destaca pelos investimentos no agronegócio e na cultura de Mato Grosso do Sul; feira segue até 26 de abril com leilões, rodeio profissional, shows gratuitos e programação para toda a família

A 21ª edição da Expojardim 2026, realizada no Parque de Exposições Edito Martins, em Jardim (MS), segue movimentando o sudoeste do Estado com uma programação intensa voltada ao agronegócio, cultura e entretenimento. O evento acontece até 26 de abril, consolidando-se como uma das principais vitrines do setor produtivo e da economia regional. A feira conta com o apoio da senadora Soraya Thronicke (PSB), que encaminhou mais de R$ 400 mil em emendas parlamentares para fortalecer a realização da Expojardim.

A abertura oficial dos leilões ocorre a partir do dia 21, com uma agenda robusta e centenas de animais em pista. A programação inclui o 21º Leilão da Fazenda Nova Vitrine, o 2º Leilão Aliança CEIP, o 6º Leilão Show de Produção, o 6º Leilão de Produção e o encerramento com o tradicional 23º Leilão Show da Terra.

Além dos negócios, a Expojardim reforça o vínculo com a tradição do campo ao receber uma etapa nacional da Copa MD Bulls de rodeio profissional, e também garante lazer para toda a comunidade com praça de alimentação e atrações musicais de renome. Entre os shows confirmados estão Alberto & Onofre (23), Althair & Alexandre (24) e Fiorella (25), além da tradicional Festa Carapé nos dias 25 e 26.

A entrada é gratuita, com proposta de ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível entre quinta-feira e sábado.
A senadora Soraya Thronicke reforçou que o investimento na Expojardim vai além da realização de um evento: representa incentivo direto ao desenvolvimento regional, à geração de renda e à valorização cultural de Mato Grosso do Sul.

“A Expojardim é uma vitrine do potencial de Jardim e de toda a região sudoeste. É um evento que movimenta a economia, fortalece o produtor rural, impulsiona o comércio local e ainda valoriza a cultura do nosso povo. Tenho orgulho de apoiar essa feira com mais de R$ 400 mil em emendas, porque acredito no agro como motor do desenvolvimento e também na cultura como força de identidade e união. Sou a senadora que mais investe nas pautas do agro e da cultura em Mato Grosso do Sul, e sigo trabalhando para que eventos como este cresçam cada vez mais e tragam resultados concretos para a população”, afirmou.

Com expectativa de grande público, a Expojardim também fortalece o turismo e a rede de serviços da cidade, atraindo visitantes de diferentes regiões e promovendo uma semana de oportunidades para empresários, produtores e trabalhadores locais.
A Expojardim 2026 é uma realização do Sindicato Rural de Jardim, com organização da Opa Organização e Eventos, e apoio da senadora Soraya Thronicke, Prefeitura de Jardim, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura, Setesc, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Famasul e Senar.

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