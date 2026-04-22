Rose Modesto nega ser vice de Riedel e foca disputa à Câmara

Ex-deputada afirma que mantém projeto político voltado à Câmara dos Deputados

Rose Modesto negou ontem qualquer possibilidade de compor como vice-governadora na chapa de Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul. A pré-candidata do União Brasil afirmou que segue focada na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela classificou os rumores como especulação e disse que sua prioridade é representar o Estado em Brasília. Segundo Rose, o objetivo é ampliar recursos e fortalecer políticas públicas para Mato Grosso do Sul.

A dirigente destacou ações voltadas ao desenvolvimento social, geração de empregos e proteção de mulheres e crianças. Nos bastidores, a permanência de José Carlos Barbosa, o Barbosinha, como vice é tratada como consolidada. A federação entre União Brasil e PP e o alinhamento político do governo reduzem chances de mudanças na chapa majoritária.