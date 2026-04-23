Na Festa de Santo Expedito, Hashioka reafirma compromisso com Nova Andradina e região

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou do tradicional almoço e leilão da Festa do Padroeiro Santo Expedito, promovida pela Capela Santo Expedito, no assentamento Teijin, próximo ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, no último domingo, 19. O evento, marcado pela fé, confraternização e solidariedade, reuniu moradores, lideranças e apoiadores em torno de uma importante ação beneficente voltada à manutenção da capela e à promoção de melhorias para a população local.

Durante a programação, Hashioka destacou a relevância de iniciativas como essa, que fortalecem os laços comunitários e geram auxílios concretos para a população, por meio de recursos destinados a obras, manutenção de espaços coletivos e suporte às atividades sociais e religiosas desenvolvidas pela comunidade. O parlamentar também reafirmou seu apoio ao evento e reconheceu o trabalho dos organizadores e voluntários que mantêm viva a tradição da festa.

Ao prestigiar a iniciativa, o deputado reforçou seu compromisso com Nova Andradina e região, que têm recebido sua atenção em demandas relacionadas à infraestrutura, desenvolvimento e fortalecimento das ações comunitárias. O parlamentar também destacou que ações caritativas como a Festa do Padroeiro Santo Expedito representam mais do que arrecadação de recursos: promovem união, preservam tradições e impulsionam melhorias que retornam em benefício direto para os moradores. “São iniciativas que merecem atenção do poder público porque traduzem o espírito de cooperação e o compromisso coletivo com o bem comum”, enfatizou.

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