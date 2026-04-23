“Meninos do Terrão” conquistam o Brasil e vão ao Mundial na Sérvia

Projeto social leva equipe sul-mato-grossense ao Mundial Sub-18

“Meninos do Terrão” agora ruma à disputa do Mundial na Sérvia após conquistar o título dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18 em Brasília ao vencer São Paulo por 74 a 63 na final garantindo a vaga internacional na competição que será disputada em Zlatibor entre 13 e 22 de junho. A equipe representa Mato Grosso do Sul pela Escola Estadual Professor Adir Teixeira e vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória no basquete escolar brasileiro.

O projeto nasceu de forma simples em uma quadra de terra batida e se transformou em ferramenta de inclusão social e formação esportiva na fronteira. Sob comando do professor Hugo da Costa o time ganhou destaque nacional e apoio de nomes importantes como o ex-jogador Oscar Schmidt padrinho da iniciativa. A conquista reforça o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Ponta Porã no incentivo ao esporte de base e na revelação de talentos.

Os Jogos Escolares Brasileiros são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar e reúnem jovens atletas de todo o país em diversas modalidades. Agora os “Meninos do Terrão” se preparam para representar o Brasil no Mundial e escrever mais um capítulo histórico da equipe.