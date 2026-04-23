Após hemorragia cerebral, chinesa vence Bikini Pro em Xangai

Cynthia Chen supera lesão grave e garante vaga no caminho do Olympia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cynthia Chen, fisiculturista chinesa, conquistou o título da categoria Bikini no Huanji Pro — Foto: Reprodução/Redes sociais/@ricardopannain

Atleta treinada por brasileiro conquista título em retorno surpreendente

A chinesa Cynthia Chen, treinada pelo brasileiro Ricardo Pannain, conquistou o título da categoria Bikini no Huanji China Pro em Xangai.
A vitória ocorreu cerca de oito semanas após a atleta sofrer uma queda em Miami que resultou em hemorragia e lesão no lobo frontal esquerdo do cérebro. O acidente provocou convulsões e a deixou sob observação médica, interrompendo a preparação na reta final da temporada. Mesmo sem treinar, ela competiu no Arnold Ohio poucos dias depois e terminou na penúltima colocação entre 11 atletas. Após recuperação clínica, recebeu liberação médica e retomou a preparação para o circuito profissional.

Em seu retorno ao palco na China, Chen venceu a disputa e garantiu importante pontuação no ranking da categoria.
Com o resultado, ela se aproximou da classificação ao Mr. Olympia 2026, enquanto Pannain chegou ao 90º título de atletas treinados.

Ricardo Pannain, treinador brasileiro, e Cynthia Chen, fisiculturista chinesa da categoria Bikini — Foto: Reprodução/Redes sociais/@ricardopannain
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