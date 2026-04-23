Confira as interdições para esse final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para os dias 24/04/2026 (sexta-feira) a 26/04/2026 (domingo).

Data: 24/04/26

Horário: 13h do dia 24/04 às 14h do dia 25/04/26

Local: Rua Acrópole, entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar

Motivo: Ação social comunitária

Data: 25/04/26

Horário: 08h30 às 12h

Local: Rua Acrópole, entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar

Motivo: Ação social comunitária

Data: 25/04/26

Horário: 17h às 22h

Local: Rua Elidio Pinheiro, entre Evelina Figueiredo Selingardi e Durando Pereira da Silva

Motivo: Evento religioso

Data: 25/04/26

Horário: 18h às 23h59

Local: Ministro João Arinos, 365, entre as ruas Afonso Lino Barbosa e Jeribá (somente a faixa de estacionamento)

Motivo: Evento festivo

Data: 25/04/26

Horário: 17h30 às 23h30

Local: Rua Projetada 48

Motivo: Evento religioso

Data: 25/04/26

Horário: 12h às 19h

Local: Rua Caiapós, entre as ruas Engenheiro Roberto Mange e Avenida Bandeirantes

Motivo: Evento religioso

Data: 26/04/26

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Barueri, entre as ruas Meriti e Anacá

Motivo: Paquera nos bairros

Data: 26/04/26

Horário: 08h às 21h

Local: Rua Guanabara, 676, entre as ruas Salvador e Goiânia

Motivo: Evento beneficente

Data: 26/04/26

Horário: 15h às 23h59

Local: Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e Península

Motivo: Paquera na avenida

Data: 26/04/26

Horário: 07h às 23h

Local: Rua José Soares Dias, entre as ruas Petrópolis e Waldemar Marcelino Santos

Motivo: Evento religioso (festivo)

Data: 26/04/26

Horário: 08h às 21h

Local: Rua Guanabara, 676, entre as ruas Salvador e Goiânia

Motivo: Ações sociais

Data: 26/04/26

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Barueri, entre as ruas Meriti e Anacá

Motivo: Paquera nos bairros

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições, para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.