Assembleia reconhece calamidade e acelera resposta à chikungunya em Dourados

Crise sanitária leva município a decreto emergencial com apoio legislativo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Medidas buscam ampliar capacidade de atendimento e conter avanço da doença

A Assembleia Legislativa aprovou em regime de urgência o decreto que reconhece o estado de calamidade pública em Dourados diante da epidemia de chikungunya, com validade de até 90 dias. O município já registra mais de 6 mil casos notificados, sendo 2.163 confirmados, além de oito mortes e alta taxa de positividade que chega a 61%. A rede hospitalar opera acima da capacidade, com ocupação superior a 110%, refletindo o colapso da estrutura de atendimento.

A situação é agravada pelo avanço simultâneo de síndromes respiratórias, que intensificam a pressão sobre leitos e profissionais de saúde. A deputada estadual Lia Nogueira destacou a necessidade de resposta rápida e coordenada entre os entes públicos para conter a crise. Com o decreto, a gestão municipal poderá agilizar contratações, compras emergenciais e ampliação de leitos. A expectativa é de reforço imediato no atendimento e redução dos impactos da epidemia na população.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

PRF apreende mais de meio milhão na BR-163

Milton - 0
Operação da PRF resulta em apreensão de grande quantia em espécie em MS Abordagem ocorreu nesta terça-feira (21), durante fiscalização de rotina na BR-163, em...
Leia mais

Mãe e filha detidas por furto em mercado de Ivinhema

Milton - 0
Produtos avaliados em R$ 465 foram recuperados pela equipe policial A Polícia Militar atendeu na tarde de quinta-feira (16) uma ocorrência de furto em um...
Leia mais

Investigação apura bebê morto em lixeira na fronteira

Milton - 0
Polícia Civil intensifica buscas por imagens e provas técnicas As investigações sobre o bebê encontrado morto em uma lixeira em Ponta Porã, na última terça-feira...
Leia mais

Investimento: Zé Teixeira solicita rampa náutica para fortalecer a pesca em MS

Milton - 0
A consolidação de Mato Grosso do Sul como referência na pesca amadora e esportiva ganha um novo impulso com a articulação para a melhoria...
Leia mais