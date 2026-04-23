Assembleia reconhece calamidade e acelera resposta à chikungunya em Dourados

Medidas buscam ampliar capacidade de atendimento e conter avanço da doença

A Assembleia Legislativa aprovou em regime de urgência o decreto que reconhece o estado de calamidade pública em Dourados diante da epidemia de chikungunya, com validade de até 90 dias. O município já registra mais de 6 mil casos notificados, sendo 2.163 confirmados, além de oito mortes e alta taxa de positividade que chega a 61%. A rede hospitalar opera acima da capacidade, com ocupação superior a 110%, refletindo o colapso da estrutura de atendimento.

A situação é agravada pelo avanço simultâneo de síndromes respiratórias, que intensificam a pressão sobre leitos e profissionais de saúde. A deputada estadual Lia Nogueira destacou a necessidade de resposta rápida e coordenada entre os entes públicos para conter a crise. Com o decreto, a gestão municipal poderá agilizar contratações, compras emergenciais e ampliação de leitos. A expectativa é de reforço imediato no atendimento e redução dos impactos da epidemia na população.