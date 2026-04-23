Deputado Beto Pereira visita Instituto Mirim e reforça defesa da formação profissional para jovens de Campo Grande

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) visitou o Instituto Mirim de Campo Grande para conhecer de perto a estrutura e o trabalho desenvolvido pela instituição que, há mais de quatro décadas, prepara adolescentes para os primeiros passos no mercado de trabalho. O prédio, cedido pela prefeitura e situado ao lado do Horto Florestal, abriga hoje cerca de 1,2 mil alunos, número que precisou ser reduzido diante de cortes de gastos.

A visita ocorreu em um momento em que os alunos recebiam, no mesmo dia, uma palestra do Tribunal Regional do Trabalho — reforçando o caráter de formação cidadã que distingue o instituto. Durante os períodos de qualificação, de até três meses, os jovens passam por disciplinas como autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico, organização, relações sociais e humanas, qualidade de vida, inclusão digital e comunicação.

A programação inclui ainda atividades culturais — entre elas, aulas de música — e oferta de refeições para os estudantes.

Beto relembrou que o instituto tem sido porta de entrada ao mercado de trabalho por meio do programa “Jovem Aprendiz”, conectando adolescentes a oportunidades em instituições públicas e privadas de Campo Grande.

O parlamentar destacou que o instituto só faz sentido por causa dos jovens. Usando a própria trajetória como exemplo, quando foi o prefeito mais jovem do Mato Grosso do Sul, eleito aos 26 anos em Terenos, Beto reforçou que a oportunidade transforma vidas.

“Vim aqui para conhecer a instituição e também dizer a importância da formação aos jovens. Ela está cada vez mais exigida. E quando chegam nessa etapa da vida, que é se preparar para o mercado de trabalho e escolher uma profissão a seguir, precisam estar tranquilos para fazer essa escolha e gostar no que pretendem trabalhar. Mas o mais importante é poder receber a oportunidade e mostrar que é capaz”, afirmou.

“É justamente essa formação que abre as portas no mercado de trabalho e inicia um caminho de vitórias na vida”, completou o deputado.

A diretora-presidente do instituto, Patrícia Saraiva, ressaltou que a entidade responde por cerca de 20% das vagas de aprendizagem em Campo Grande e conta com 80 profissionais dedicados à formação e ao suporte dos alunos.

Por atender jovens de famílias em situação de vulnerabilidade, o instituto oferece alimentação, com mais de mil refeições diárias, incluindo marmitas para o ambiente de trabalho, além de atendimento odontológico e equipe de assistência social voltada à saúde mental.

“A visita do deputado Beto Pereira é motivo de esperança para que a gente possa montar a nossa rede de apoio e de amigos. A nossa necessidade vai desde a ampliação de vagas até a manutenção e aquisição de equipamentos. Nossa despesa vem das taxas de parceria com as empresas”, disse Patrícia.

A visita se encerrou ao som da orquestra do Instituto Mirim, conjunto formado pelos próprios alunos que, além da qualificação profissional, encontram no instituto um espaço para desenvolver talentos.