Deputado Beto Pereira visita Instituto Mirim e reforça defesa da formação profissional para jovens de Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) visitou o Instituto Mirim de Campo Grande para conhecer de perto a estrutura e o trabalho desenvolvido pela instituição que, há mais de quatro décadas, prepara adolescentes para os primeiros passos no mercado de trabalho. O prédio, cedido pela prefeitura e situado ao lado do Horto Florestal, abriga hoje cerca de 1,2 mil alunos, número que precisou ser reduzido diante de cortes de gastos.

A visita ocorreu em um momento em que os alunos recebiam, no mesmo dia, uma palestra do Tribunal Regional do Trabalho — reforçando o caráter de formação cidadã que distingue o instituto. Durante os períodos de qualificação, de até três meses, os jovens passam por disciplinas como autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico, organização, relações sociais e humanas, qualidade de vida, inclusão digital e comunicação.

A programação inclui ainda atividades culturais — entre elas, aulas de música — e oferta de refeições para os estudantes.

Beto relembrou que o instituto tem sido porta de entrada ao mercado de trabalho por meio do programa “Jovem Aprendiz”, conectando adolescentes a oportunidades em instituições públicas e privadas de Campo Grande.

O parlamentar destacou que o instituto só faz sentido por causa dos jovens. Usando a própria trajetória como exemplo, quando foi o prefeito mais jovem do Mato Grosso do Sul, eleito aos 26 anos em Terenos, Beto reforçou que a oportunidade transforma vidas.

“Vim aqui para conhecer a instituição e também dizer a importância da formação aos jovens. Ela está cada vez mais exigida. E quando chegam nessa etapa da vida, que é se preparar para o mercado de trabalho e escolher uma profissão a seguir, precisam estar tranquilos para fazer essa escolha e gostar no que pretendem trabalhar. Mas o mais importante é poder receber a oportunidade e mostrar que é capaz”, afirmou.

“É justamente essa formação que abre as portas no mercado de trabalho e inicia um caminho de vitórias na vida”, completou o deputado.

A diretora-presidente do instituto, Patrícia Saraiva, ressaltou que a entidade responde por cerca de 20% das vagas de aprendizagem em Campo Grande e conta com 80 profissionais dedicados à formação e ao suporte dos alunos.

Por atender jovens de famílias em situação de vulnerabilidade, o instituto oferece alimentação, com mais de mil refeições diárias, incluindo marmitas para o ambiente de trabalho, além de atendimento odontológico e equipe de assistência social voltada à saúde mental.

“A visita do deputado Beto Pereira é motivo de esperança para que a gente possa montar a nossa rede de apoio e de amigos. A nossa necessidade vai desde a ampliação de vagas até a manutenção e aquisição de equipamentos. Nossa despesa vem das taxas de parceria com as empresas”, disse Patrícia.

A visita se encerrou ao som da orquestra do Instituto Mirim, conjunto formado pelos próprios alunos que, além da qualificação profissional, encontram no instituto um espaço para desenvolver talentos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Rastro do Fogo: Fiscalizações endurece no Pantanal Sul está bom

Milton - 0
Monitoramento contínuo contra a degradação do bioma Após críticas do Tribunal de Contas da União sobre a mitigação de danos ambientais, o governo federal intensificou...
Leia mais

Vista Alegre vive marco histórico com nova praça, reforma de escola infantil e avanço no saneamento

ANELISE PEREIRA - 0
O distrito de Vista Alegre, em Maracaju, vive um momento histórico com a entrega da Praça Sebastião Alves Corrêa, o 'Seu Tatão', a primeira...
Leia mais

Ainda não se vacinou contra gripe? Sábado é Dia D para grupo prioritários

ANELISE PEREIRA - 0
Campo Grande já registra, em 2026, 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes, conforme dados...
Leia mais

“Meninos do Terrão” conquistam o Brasil e vão ao Mundial na Sérvia

Milton - 0
Projeto social leva equipe sul-mato-grossense ao Mundial Sub-18 "Meninos do Terrão" agora ruma à disputa do Mundial na Sérvia após conquistar o título dos Jogos...
Leia mais