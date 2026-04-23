SIDROLÂNDIA: Farmácia do Capão Bonito I amplia atendimento e passa a oferecer medicamentos controlados

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Moradores da região do Capão Bonito agora contam com mais facilidade no acesso à saúde. A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), ampliou os serviços da Farmácia do Capão Bonito I, que passou a oferecer também medicamentos controlados na unidade.

A farmácia atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo mais praticidade para moradores do Capão Bonito I, Capão Bonito II e assentamentos próximos.

Além dos medicamentos já disponibilizados pela rede básica, a unidade agora realiza a dispensação de medicamentos controlados, mediante apresentação da receita médica e conforme prescrição profissional.

A ampliação garante mais comodidade, agilidade e continuidade no tratamento de pacientes que dependem do uso contínuo e que antes precisavam se deslocar para outras unidades.

Além da unidade do Capão Bonito I, o município também conta com a farmácia da Estratégia Saúde da Família (ESF) Oscalina Nantes, no assentamento Eldorado, e a farmácia do Quebra Coco. A iniciativa representa mais acesso à saúde para a zona rural e fortalece o atendimento às comunidades da região.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Mara Caseiro articula melhorias em rotatória e iluminação em Brasilândia

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a celebração de convênio com o município de Brasilândia para a realização...
Leia mais

Zé Teixeira defende vigilantes e cobra investimentos na educação em MS

Milton - 0
Deputado articula melhorias para vigilantes e escola rural em Ivinhema A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou em segunda votação o projeto de...
Leia mais

Mais Social garante segurança alimentar e nutricional de 20 mil famílias indígenas em MS

ANELISE PEREIRA - 0
Arroz, feijão, sal, macarrão, leite em pó, óleo de soja, açúcar cristal, fubá de milho, charque bovino, canjica amarela e erva de tereré. São...
Leia mais

Marcos Pollon destina R$ 687 mil para Glória de Dourados

Milton - 0
Atuação municipalista garante envio direto de verbas federais O deputado federal Marcos Pollon destinou R$ 687 mil em emendas parlamentares para o município de Glória...
Leia mais