SIDROLÂNDIA: Farmácia do Capão Bonito I amplia atendimento e passa a oferecer medicamentos controlados

Moradores da região do Capão Bonito agora contam com mais facilidade no acesso à saúde. A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), ampliou os serviços da Farmácia do Capão Bonito I, que passou a oferecer também medicamentos controlados na unidade.

A farmácia atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo mais praticidade para moradores do Capão Bonito I, Capão Bonito II e assentamentos próximos.

Além dos medicamentos já disponibilizados pela rede básica, a unidade agora realiza a dispensação de medicamentos controlados, mediante apresentação da receita médica e conforme prescrição profissional.

A ampliação garante mais comodidade, agilidade e continuidade no tratamento de pacientes que dependem do uso contínuo e que antes precisavam se deslocar para outras unidades.

Além da unidade do Capão Bonito I, o município também conta com a farmácia da Estratégia Saúde da Família (ESF) Oscalina Nantes, no assentamento Eldorado, e a farmácia do Quebra Coco. A iniciativa representa mais acesso à saúde para a zona rural e fortalece o atendimento às comunidades da região.