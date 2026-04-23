Grave acidente em Nürburgring deixa um morto e seis feridos

Organização fará homenagem ao piloto sueco Juha Miettinen
Sete pilotos se envolveram em um grave acidente durante o classificatório das 24 Horas de Nürburgring na Alemanha. O sueco Juha Miettinen, de 66 anos, morreu após a colisão ocorrida cerca de 25 minutos após a largada da sessão. Os outros seis competidores foram levados a hospitais, mas não correm risco de morte segundo a organização. A direção de prova acionou bandeira vermelha e interrompeu imediatamente a atividade no circuito Nordschleife.
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen participou da prova, mas não esteve envolvido no acidente. A classificação foi cancelada e as causas da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. A organização anunciou um minuto de silêncio em homenagem ao piloto na próxima atividade do evento.