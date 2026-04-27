“Beto” morre em confronto com a PM em Fátima do Sul

Confronto com a Polícia Militar termina com morte em Fátima do Sul

Helisberto Santos Silva, de 37 anos, vulgo “Beto”, morreu em confronto com a Polícia Militar em Fátima do Sul. Ele possuía extensa ficha criminal, com registros por ameaças, furtos, lesão corporal, resistência, desacato, porte ilegal de arma de fogo, além de descumprimento de medida protetiva e homicídio.

A ocorrência teve início após uma confusão em um bairro da cidade, quando o suspeito passou a ameaçar moradores com um facão. Durante a tentativa de abordagem policial, ele avançou contra um militar. Diante da agressão iminente, o policial efetuou um disparo em legítima defesa para conter o ataque. Helisberto foi atingido e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia técnica foram acionadas para os procedimentos de praxe. O caso será investigado pelas autoridades competentes.