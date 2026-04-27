Menina de 2 anos morre afogada em piscina em Campo Grande

Polícia Civil investiga circunstâncias do acidente

Campo Grande (MS) registrou uma tragédia na tarde deste domingo (26), quando uma menina de apenas dois anos morreu após se afogar em uma piscina durante uma confraternização familiar em uma casa de eventos na capital. Segundo informações preliminares, a família participava de um encontro festivo quando a criança acabou entrando na água, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas pelas autoridades.

Assim que perceberam o afogamento, familiares prestaram socorro imediato e levaram a criança ao Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. Na unidade, equipes médicas realizaram manobras de reanimação por vários minutos, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que apura as condições do ocorrido.