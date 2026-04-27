As Dez Mais

Segunda, 27 de abril de 2026.

Hoje é o Dia das Empregadas Domésticas.

Faltam 11 dias para o início da Festa da Farinha em Anastácio.

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

-ULTIMA RATIO: Alvo da PF, advogado da JBS recebia valores acima do mercado…

-Frente fria chega a municípios de MS acompanhada de tempestade…

-Corínthians vence o Vasco com um a menos e sai do Z4…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“O pecado derrotou homens sábios como Salomão; fortes como Sansão; reis como Saul; puros como Adão e Valentes como Davi. Não se considere invencível. Vigie e permaneça atento. Palavras da salvação”

Em nome da Gesta da Farinha de Anastácio de 8 a 9 de maio; BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo, a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Campo Grande amanheceu manhosa, chuva mansa, tempo encoberto e com temperatura baixa reforçando aquela vontade de ficar em casa debaixo das cobertas…

2ª)

Passarinho me contou que o Ministério Público está “doidinho” pra apurar o convênio de 7 milhões celebrados entre Semadesc e Fiems. Estão esperando a bola ‘quicar’ na área pra marcar um gol que promete ser de placa.

3ª)

O convênio firmado não é ilegal, mas é imoral, especialmente porque a oposição acha que “nesse angú tem caroço”. O secretário – que está ‘doidinho’ pra ser suplente de senador, perdeu o “time” da liberação e está agora no olho do furacão…

4ª)

Em Londres, na Inglaterra, resolveram agora roubar celulares de turistas. Os brasileiros estão reclamando porque achavam que “isso era coisa só do Brasil”. Exportaram pra lá esse crime muito comum nos grandes centros brasileiros…

5ª)

Ele chamou um Uber e foi atendido por uma motorista ‘mal-amada’. Dali começaram um idílio que durou 20 dias. Ele terminou com ela, e ela para vingar mandou cenas de nudez pra mulher e filha do conquistador. O caso está na polícia…

6ª)

Que Donald Trump está com o ‘couro’ em perigo todo mundo sabe. Ele já escapou duas vezes. A tentativa de matá-lo, desta vez, foi por um triz. É bom que ele coloque as barbas de molho…

7ª)

O convênio de R$ 7 milhões entre SEMADESC/FIEMS poderá não sair, aliás, se houver bem-senso essa “doação” poderá ser adiada para ‘depois’ das eleições para não queimar o Verruck que nas conversas políticas está sendo chamado de ‘candidato mate leão’: já vêm queimado.

8ª)

A mãe de um preso na Penitenciária Estadual de Dourados “caiu” na revista ao tentar visitar o filho. Estava levando ‘cocaína’ nas partes íntimas. Agora ela vai sentir ‘com quantos paus se faz uma canoa’.

9ª)

Anunciada na Suécia a ‘Criomaceração” -sem fogo, terra ou vermes. O corpo morto é congelado a 18 graus negativos e mergulhado no nitrogênio descendo para 196 graus negativos e com vibração ele se estilhaça virando pó orgânico.

10ª)

Servidores do Detran-MS prometem parar na quarta-feira caso a diretoria não faça nenhuma proposta e continue se fazendo de tonta. O protesto interno já está borbulhando desde o mês passado.

Chicotadas do dia!

O CORREIO DO ESTADO publica hoje em sua matéria de capa que o advogado Rodrigo Pimentel caiu na mira da PF. Recebeu mais de 20 milhões da JBS e nem soube explicar a ‘título de quê’. O caldeirão está fervendo e uma nova operação poderá acontecer a qualquer momento. Isso é tri-nitro-glicerina pura. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Claudio Roberto, o popular “Careca” da S&S Cestas Básicas; Jornalista Bosco Martins; Joelma Coutinho: Assistente Social de Corguinho; Ana Lúcia Alves Arruda Pereira; Karla Pierro Scaff; Ronaldo Nonato; Simone Azambuja e Pascalle Inverso Ramires.

Nossos bons e queridos amigos:

Advogados: Dr. André Borges, Gervásio Alves de Oliveira e Oclécio Assunção; Cido: prefeito de Anastácio que comemorará dias 8 e 9 de maio a famosa Festa da Farinha; Dra. Camila Bastos: advogada; Empresário Carlos Bernardo, da UCP em Ponta Porã; Empresário Felipe Cogorno: da Casa China de Ponta Porã e pessoal do Pousada do Bosque de Ponta Porã.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.