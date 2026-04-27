Motorista é preso com maconha milionária na MS-156

Motorista receberia R$ 500 pelo transporte, diz polícia

Cerca de 97 Kg de maconha foram apreendidos na tarde de sábado (25) na MS-156, entre Caarapó e Amambai, durante uma ação do DOF. O motorista, de 47 anos, foi preso em flagrante após ser abordado enquanto estava com o veículo parado às margens da rodovia. Durante a vistoria, os policiais encontraram quatro fardos de maconha distribuídos no banco traseiro e no porta-malas.

Ele confessou que pegou a droga em Amambai e a levaria até Caarapó, recebendo R$ 500 pelo transporte. Ele foi encaminhado à Delegacia e o carro foi apreendido, com prejuízo estimado em R$ 200 mil ao crime.