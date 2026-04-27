PM captura acusado de assassinato em Naviraí

Foragido confessa morte de estudante em Naviraí

Glauber Miranda Tinoco (29) foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (26) no distrito de Guaçuândia, em Glória de Dourados.

Ele era apontado como principal suspeito da morte do estudante João Vitor da Silva Fonseca, ocorrido em Naviraí no último fim de semana. A prisão aconteceu após informações de inteligência indicarem o paradeiro do foragido na região.

Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir a pé e descartou uma mochila durante a fuga. Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram realizar a abordagem e efetuar a captura. Dentro da mochila e com o suspeito foram encontrados um revólver calibre .38, drogas e uma balança de precisão. Segundo a polícia, o próprio Glauber confessou ter utilizado a arma no homicídio.

Também foram apreendidos 882 gramas de cocaína e porções de crack, indicando possível envolvimento com o tráfico. João Vitor foi morto com disparos na cabeça enquanto estava em uma calçada no centro de Naviraí. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para esclarecer a motivação e possíveis envolvidos.