Emprega CG chega à Região Bandeira

A Região Bandeira recebe, nesta quarta-feira (29), mais uma edição do Emprega CG, ação que reúne empresas e candidatos em busca de oportunidades de trabalho. O evento acontece das 8h às 12h, no CRAS Lili Fernandes, no Jardim Moema, com a participação de 10 empresas parceiras e oferta de mais de 200 vagas.

O objetivo do Emprega CG é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando candidatos das empresas contratantes em um ambiente acessível e descentralizado. Durante o evento, os interessados poderão participar de processos seletivos de forma imediata, aumentando as chances de inserção profissional.

Entre as vagas disponíveis estão: operador de caixa, atendente de balcão de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, operador de produção e vendedor.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda, além de promover inclusão e desenvolvimento social nas diversas regiões da cidade.

Serviço:

Evento: Emprega CG – Região Bandeira

Data: Quarta-feira, 29 de abril de 2026

Horário: 8h às 12h

Local: CRAS Lili Fernandes – Jardim Moema

Endereço: Rua Querubina García Nogueira, s/n – Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis

A orientação é que os candidatos compareçam com documentos pessoais e currículo atualizado.