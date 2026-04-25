Com 94% de cobertura, Capital amplia rede de esgoto no Tijuca e Guanandi

A prefeita Adriane Lopes acompanhou, nesta sexta-feira (24), o andamento das obras de implantação da rede de esgoto nos bairros Tijuca e Guanandi, reforçando o avanço do saneamento em Campo Grande. A primeira agenda do dia foi no bairro Tijuca, onde está em execução uma das principais frentes de expansão do sistema.

No local, estão sendo implantados cerca de 30 quilômetros de rede de esgoto, com a realização de 3.532 ligações domiciliares, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas. A previsão é que as obras sejam concluídas até setembro.

Com 94% de cobertura já alcançados, a Capital segue com a meta de atingir 98% até 2028. As intervenções fazem parte do plano de expansão executado pela concessionária Águas Guariroba e representam um investimento direto na qualidade de vida da população.

Durante a visita, a prefeita destacou a importância das obras para o desenvolvimento urbano e o bem-estar dos moradores. “Acompanhamos de perto os trabalhos no Tijuca, no Guanandi e em diversas regiões da cidade. Além da rede de esgoto, esses bairros também devem receber, nos próximos meses, obras de pavimentação e drenagem. Esse trabalho integrado é essencial para que Campo Grande continue avançando com planejamento e qualidade”, afirmou.

Morador da região desde 2013, o empresário Emerson Lemes comemorou a chegada da rede de esgoto ao bairro. “A gente esperava por isso há muitos anos. Agora ver essa obra acontecendo é motivo de alegria. É um benefício que vai melhorar muito a qualidade de vida de todos aqui”, destacou.

Mais do que infraestrutura, o saneamento básico transforma a vida das pessoas. A ampliação da rede de esgoto contribui diretamente para a saúde pública, reduzindo riscos de doenças, além de valorizar os bairros e garantir mais dignidade à população.

Para 2026, estão previstos cerca de 200 quilômetros de novas redes, que devem atender 22 bairros e beneficiar mais de 68 mil pessoas. Até o momento, mais de 50 quilômetros já foram implantados, alcançando mais de 4 mil famílias. A próxima etapa das obras será na região do Jardim Batistão.

O diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim, também ressaltou a continuidade dos investimentos e o compromisso com a universalização do serviço.

“Estamos avançando de forma consistente na ampliação do sistema de esgotamento sanitário, levando mais saúde, dignidade e valorização para as regiões atendidas. Só neste ano, já implantamos 53 quilômetros de rede em diferentes regiões da capital, e seguimos com um planejamento robusto para alcançar 98% de cobertura até 2028”, destacou Buim.

A prefeita reforçou ainda que o saneamento é uma das bases fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Segundo ela, além da ampliação da rede de esgoto, os bairros seguem recebendo melhorias como pavimentação e drenagem, garantindo um crescimento urbano mais planejado.

As obras seguem em andamento e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura e à construção de uma cidade mais saudável e preparada para o futuro.